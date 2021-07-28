【東京奧運／奧運獎牌／飲食優惠】繼「香港劍神」張家朗奧運奪金，港隊女飛魚何詩蓓今日（28日）在200米自由泳奪得銀牌，歷史性為香港贏得史上首面游泳項目的奧運獎牌，更打破亞洲紀錄，消息令人振奮！

本港多間餐廳相繼推出限時優惠，慶祝香港取得東京奧運獎牌，包括DON DON DONKI、惠康超市及Market Place by Jasons、Loft & Scone、九份茶舍、Grill n More、KFC、鴻記車仔麵、彩虹串燒專門店、FRESH新鮮生活、四川陳阿姨、十字冰室、四川陳阿姨風味、沙田友冰室、鉄板郎。



港隊女飛魚何詩蓓勇奪200米自由泳銀牌，打破亞洲紀錄！

23歲女飛魚何詩蓓勇奪銀牌，為香港泳壇取得首面奧運獎牌，今次奧運成績更打破亞洲記錄。奪得銀牌的好消息令全港市民再次振奮 👇👇👇以下收錄15間餐廳、食店及茶飲店限時優惠，記者覺得最着數是茶飲店全單半價，即睇各優惠內容👇👇👇

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【同場加映1】DONKI驚安15款零食 必買獎牌朱古力賀張家朗奪金

《香港01》食玩買頻道記者整理日本DONKI網站零食銷量排行及網民推介，精選15款$30以下的好味零食，包括多款日本期間限定薯片、米果（米餅）、魷魚脆片、乾梅片、日本酒等。其中有一款零食更加在日本DONKI零食銷量排行榜上有名，有款零食更可加熱後食用，共有兩種食法！👇👇👇究竟邊款零食$15已有一大桶？即睇DONKI 15款人氣零食👇👇👇

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【同場加映2】金牌餸飯賽程表🏅🏅🏅

作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，而日本和香港只有一小時時差，今年終於不用半夜三更「捱眼瞓」，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

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除了港隊賽事，還有多個金牌賽事於晚飯時段誕生，即睇金牌賽程表👉👉東京奧運｜晚飯時段15項港隊與金牌賽程 一齊金牌餸飯支持港隊！