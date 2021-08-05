【2020東京奧運／日本東京奧運】東京奧運港隊勇奪一金兩銀的好成績，令人鼓舞！每屆奧運主辦國都有權推薦新增競賽項目。有連登網民開Po討論，假如香港主辦奧運，哪些港式比賽項目香港有機會奪得獎牌？以下有8個提案，比賽內容相當「港式」，香港人奪標機會極大！



經常塞車的屯門公路也成為比賽場地！（資料圖片）

連登網民近日有多個奧運討論文，例如「原來今年的唯一一屆嘅奧運空手道比賽」、「奧運應該加乜嘢項目，令到香港可以穩奪獎牌？」如果香港有機會主辦奧運會，便可以向奧委會提議新增比賽項目，有人提議新增屯門公路塞車耐力賽、排隊打卡耐力賽等，全部都是港人的日常生活，意味著勇奪獎牌的機會大增。

另外有人提議舉辦收工競速賽，鬥快收拾桌面再離開公司，相信在這個項目中，打工仔不會輕易認輸！😍😍😍想知哪個項目的決賽最有機會香港對戰日本？即睇網民熱議8大港人有機會奪金的項目👇👇👇

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【同場加映1】網民推介全港優質泳池Top9 大環山最靚景

港隊代表何詩蓓勇奪2020東京奧運女子200米自由泳銀牌，更打破亞洲紀錄，歷史性為香港泳壇取得首面奧運獎牌。看著她比賽時的英姿，連記者都想落水游埋一份！

目前全港44個公眾泳池中，有40個已重開，容納人數上限已獲放寬至50%。其實香港公眾泳池不少交通方便、好玩又風景優美，一家大細還是三五知己去都啱！有網民以「嚴選最正/最垃圾公眾泳池」為題在討論區展開討論，《香港01》飲食記者整理當中9大網民最熱捧推介和4大最伏公眾泳池，點擊下圖看看你有無去過 👇👇

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【同場加映2】DONKI驚安15款零食推介 必買獎牌朱古力賀張家朗奪金

東京奧運進行的火熱，由朝到晚都有奧運賽事，家中當然準備好零食作長期抗戰。《香港01》食玩買頻道記者特意前往DON DON DONKI（下稱DONKI）屯門市廣場店及荃灣海之戀店，精選了15款$30以下的人氣零食，一邊睇奧運一邊食！

記者整理日本DONKI網站零食銷量排行及網民推介，精選15款$30以下的好味零食，包括多款日本期間限定薯片、米果（米餅）、魷魚脆片、乾梅片、日本酒等。其中有一款零食更加在日本DONKI零食銷量排行榜上有名，有款零食更可加熱後食用，共有兩種食法！👇👇👇究竟邊款零食$15已有一大桶？即睇DONKI 15款人氣零食👇👇👇

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