【飲食熱話 / KFC / 肯德基】最近有網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」分享他在快餐店肯德基（KFC）的中伏經歷，大呻自己叫了最新推出的「青檸蜜糖燒雞」，取餐時發現雞髀超細一舊！《香港01》飲食頻道記者於是買回來實試，看看到底是否真的咁伏！



網民表示雞髀細件到與她的手指一樣長，引來大批谷友留言揶揄是「侏儒雞」、「發育不良」，更有人分享自己亦有同樣中伏經歷，無論是青檸蜜糖燒雞還是其他雞，都只有丁點的大小。立即按圖睇睇網民抵死評論🤣👇👇

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記者到KFC荃灣南豐中心分店購買了兩份「青檸蜜糖燒雞」，本來裡面是兩件雞塊，在記者要求想換成雞槌後，店員竟誠實表示「雞槌真係好細件㗎喎！」。到底實際有幾大舊？立即按圖睇睇👇👇👇

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😠同埸加映1：自助餐又食又拎7大級別😠

食自助餐不能「又食又拎」是常識吧！但是不論是自助餐還是放題，總會有貪小便宜食客，肆無忌憚地帶走食物。不少網民指自己遇過有人帶食物盒帶走魚生，更有人遇過食客準備行李喼帶走汽水！😠😠😠有人帶喼運走汽水？點圖即睇食自助餐又食又拎7大級別👇👇👇

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😠同埸加映2：5大Staycation討厭行為😠

去Staycation最想就是安安靜靜地享受悠閒假期，但有時遇到乞人憎住客便非常頭痛！在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！《香港01》旅遊頻道記者盤點了5種Staycation的乞人憎住客行為，即睇下文睇睇自己有沒有遇過這5種人！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

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