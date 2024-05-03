愛文芒｜台灣芒果不只愛文芒！還有4種靚芒！芒果未熟忌摸果皮？

愛文芒｜台灣貴為「水果王國」，一年四季都出產品質上乘的水果。要數到夏天最當造的台灣水果，不得不提芒果，但除了愛文芒之外，當然還有其他品種，大小和甜度亦各有不同。「識食」的你，之後就識揀啦！



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台灣作為「水果王國」，出產的芒果深受港人的歡迎。（資料圖片）

台灣芒果的王者：愛文

產季：4至8月

提起愛文芒果，幾乎已經跟台灣畫上等號，但原來愛文芒文的原產地不是台灣，而是遠在太平洋另一邊的美國。戰後，有農民把愛文芒果從美國佛羅里達州引進台灣，由於台灣的土釀與天氣都非常適合，加上熟透後的芒果會散發出濃郁的香氣，因此深受當地及外國人的歡迎。愛文芒主要產地為台灣南部，帶鹽分的海風，增加芒果的甜度，一般為13度。

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愛文芒果（圖片來源：bbcatwhite IG）

有水蜜桃香味的芒果：紅龍

產季：5至7月

紅龍芒在熟成時，會發出淡淡的水蜜桃香味，因此有「水蜜桃芒果」之稱。果形略長，成熟時果皮黃紅交融。雖然甜度不是所有芒果中最高，但清爽柔和的口味仍然有不少捧場客，不過全台種植水蜜桃芒果的地方不多，因此屬於非常稀少的品種！

紅龍芒果（圖片來源：mangos_168 IG）

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**台灣芒果又點止咁少，按圖即睇芒果品種**

芒果未熟忌摸果皮

雖然芒果味美，但過量進食芒果會「濕熱」就人人皆知。除了「濕熱」之外，糖尿病患者亦不宜進食太多，雖然近年，美國有大學研究發現，芒果含有2種成份，能夠幫助身體調節血糖，但它是眾多水果中，升糖指數屬於中等，食一個基本上已超標一天的糖分攝取量，而且宜在飯後2小時後再食用，避免血糖一下子快速上升。

另外，未熟透芒果的表皮細胞中，有一種致敏原「間笨二酚類」，當皮膚接觸到未熟透的果皮再觸摸嘴唇周圍、臉部、下巴等地方，就有機會出現紅腫、痕癢等反應過敏反應，因此建議避免直接接觸。

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台灣芒果乾 味道更濃郁

若然買不到台灣新鮮芒果，亦可考慮當地直送芒果乾。品藏時光的無糖芒果乾選用了台灣愛文芒精製而成，絕無加糖，味道較新鮮芒果更為濃郁。每一包芒果乾於常溫之下可保存60天，冷藏更可存放180天。

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