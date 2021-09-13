【慢煮／牛扒／西餐】近日有網民於facebook香港牛扒關注組貼圖，展示一客價值400多元的慢煮牛扒，質疑賣相「太生」，結果吸引逾5千人給予「讚好」等不同反應，更有多達1500人留言激辯，究竟這塊牛扒是美味極品？還是餐廳失敗之作？



有網民於facebook貼圖，講述自己點了一客400多元「慢煮牛扒」，質疑是否應該「煎下底面」。（香港牛扒關注組@facebook）

發帖網民表示，該客牛扒是「O字頭」連鎖餐廳出品，價值400多元，「侍應話因為係慢煮，係正常，我話其實慢煮係咪應該都煎下個底面？」圖片顯牛扒上碟後依然呈粉紅色，而且有血水流出，引來不少網民留言質疑：「好生喎。」又有人說「似西瓜肉多啲」。然而，有另一批網民則指慢煮牛扒「係咁喎」，認為食客如果不能接受，應該點七成熟，甚至全熟，即睇網民點講👇👇👇

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事主：我係叫5成熟

綜合事主與網民討論時所講，他與朋友要求牛扒5成熟，而最後他們要求廚房將牛扒兩面「煎一煎」，然後即使煎過後，仍然覺得「太生」，最後把牛扒切粒，再由廚房煎至全熟才進食。對於有部份網民稱「慢煮係咁」，又質疑事主「唔識食」，他就回應：「其實 order之前同個客講聲，會血淋淋好似生牛肉咁，係咪會好啲？」

有網民貼圖指慢煮牛扒的確外觀有如生肉。（CP HO@facebook圖片）

網民建議點餐時做一件事

事主與朋友分別於facebook及連登討論區發文講述「牛扒太生」，兩邊均有自稱曾於「O字頭」連鎖餐廳的前員工回應，建議客人落單時，留意可選擇Original（原味）或Grill（燒烤），如「怕生」應選後者，甚至主動對侍應表明自己「怕生」，請他提醒廚房注意。

自稱行內人的網民續稱，不少食客愛吃偏生牛扒，主動要求不要煎或燒，亦遇過不少客人上枱後才說「太生」，所以侍應落單時「多數會講明似生肉」。至於牛扒賣相方面，他們指餐廳「Prime rib原條肉入爐燒」保持慢煮狀態，有客人點餐時，才會切一客加工，如果剛好是位於原條牛肉中心部位，便有可能出現事主圖中的形態。

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