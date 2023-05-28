飲品熱量排名︳颱風瑪娃掀熱浪　20款消暑飲品冠軍喝1杯約同2碗飯

踏入夏天，氣溫常徘徊30℃，天文台料超強颱風瑪娃料不會逼近華南沿岸，但預測會帶來熱浪，下周二（30日）市區最高34℃！暑天艷陽，大家通常會買冰凍飲料消暑，不過揀對飲品才不致於愈飲愈肥。不少解暑飲品暗藏高熱量陷阱。



20款夏天常見飲料卡路里排行榜

台灣營養師高敏敏在社交平台上整合了20款夏天常見飲料的熱量排行榜，包括珍珠奶茶、可樂、水果茶、啤酒、運動飲料等。以每款飲料100毫升計算比較，列出20款夏天常見飲料的熱量，珍珠奶茶穩奪榜首，而大家普遍認為很肥的「肥仔水」可樂，居然只排第四！

大家普遍覺得「肥仔水」可樂的熱量很高，但最後意外地只排第四。（Unsplash）

頭三位，飲一杯或一樽（以500毫升計算），已經超過一碗飯的熱量（以每碗200克飯有260千卡計算），卡路里驚人！

按圖睇20款夏天常見飲料的卡路里排行▼▼

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喝解暑飲品 營養師5大建議

1.多喝水最好。

2.奶茶手搖飲品點無糖，或愈少糖愈好。

3.冰沙飲品，要更注意糖量攝取，因為「冰」會降低對甜的感覺。

4.不要以為酸味飲品清淡、偏酸的飲品，糖會更多。

5.奶精可換成鮮奶，油脂跟熱量少，負擔相對較少。



高敏敏提醒，選茶類的話，要小心很多含糖茶的精緻糖量並不低；選果汁感覺比較健康，但忽略營養標示，不知不覺喝多了糖分及熱量，建議吃水果比喝果汁更佳，還可吃到更多纖維，增強飽足感。

*據食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」指南引述世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。世衞亦加入一項條件性建議，建議將游離糖攝取量進一步減至每日能量總攝取量的5%以內。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

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消委會曾測試市面上共51款甜味飲品，當中20款屬高糖，而且全部均有使用甜味劑，有29款更使用2種或以上甜味劑，另有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍。



下圖看51款甜味飲品含糖量▼▼

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參考資料︰台灣營養師高敏敏fb/食物安全中心/消委會