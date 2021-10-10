片皮鴨｜$78食大大碟性價比極高片皮鴨！太子/藍田/北角都有分店

【片皮鴨】記者近日發現了一間不少網友推薦的酒家，片皮鴨只售$78，還可以加$10把超多鴨肉的鴨架帶回家！而且在太子、藍田和北角都有分店，絕對是各位喜愛片皮鴨的朋友的福音！



這間酒家三間太子、藍田、北角分店皆有供應性價比極高的片皮鴨，價錢為$78一大碟，因而引來不少網民前住嘗試，試一試價錢親民得來，味道是如何。

（圖片來源：Facebook@Shinshia Yo）

百好酒家供應的片皮鴨一碟有約12-16片鴨肉塊、餅皮，以及不同配料，足夠二至三人分享，顧客也可以再加多$10把鴨架帶回家，鴨架上還有很多鴨肉，帶回家還足夠製成不同料理，性價比很高。

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百好名宴

地址：彌敦道760號聯合廣場2樓



百匯酒家（藍田）

地址：啟田道51-67號啟田大廈地下13-14號舖



百匯酒家（藍田）

地址：電氣道169號康宏匯地下



同場加映：中環超美維港海景餐廳即將結業！推告別優惠人均$590海鮮大餐

海景餐廳The French Window擁有超美180度維港海景，不過近日宣佈將與大家暫告一段落，並推出人均$590二人海鮮套餐與大家道別，包括海鮮冷盤、招牌法式芝士焗龍蝦及龍蝦濃湯等，亦有不同加配餐酒的選擇。



坐擁180度維港海景的The French Window宣佈即將與大家暫別。（圖片來源：The French Window網站）

The French Window是次推出的告別優惠二人海鮮套餐定價為$1,180（兩位用），套餐精選餐廳多道招牌人氣菜色。 包括頭盤的海鮮冷盤，除了有餐廳招牌的即開生蠔，還有海螺、新鮮海蝦、龍蝦及鮑魚等；湯品為龍蝦濃湯配魚子及酸忌廉；主菜則提供香煎鴨肝配安格斯牛柳或招牌法式芝士焗龍蝦作選擇；甜品為經典法式焦糖布甸配野莓，如想試試餐廳的紅白餐酒，亦可以以每杯$45優惠價加配。

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