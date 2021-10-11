無印$25日本大熱麻質手袋！可DIY獨一無二時尚單品 香港現開賣

無印良品Jute Bag麻質手挽袋最近在日本網絡上擁有超級高人氣，在香港也買得到了！這款麻質手挽袋使用的纖維強韌耐用度高，生成色也非常容易配搭不同的時裝，而且可以重新DIY成為獨一無二的時尚單品，每個售價大約$20至$25！相信很快會成為時尚愛好者的新寵兒。



（圖片來源：IG@makotooozu）

這款看似平平無奇的Jute Bag在日本引起很大話題。（圖片來源：無印良品日本官網）

無印良品的Jute Bag又名 Jute My Bag，在日本一握出便引起很大迴響。它使用吸取二氧化碳能力較高、種植期短的天然黃麻素材製成，其不另加染色的生成色亦適合搭配不同造型，在日本非常受歡迎。天然黃麻素材的纖維強韌，令手挽袋更耐用，適合外出購物時或置於家中作收納袋使用，在日本主婦中也有很高人氣。

可以配搭不同的時裝。（圖片來源：IG@s.aki912）

耐用度高收納空間大，在日本主婦中也有很高人氣。（圖片來源：無印良品香港Facebook）

這款手挽袋的最大賣點是可以自行DIY創造出專屬自己獨一無二的手袋，可以加入一些配件，如在手袋的挽帶綁著絲巾等，可令手挽袋增添獨特性。而且定價便宜，B5尺寸售價為$20，A4尺寸售價為$25。只需$25內就可以創造出獨特的時尚單品，相信在香港也會引起大家的興趣！

（圖片來源：IG@masae627）

日本不少手作神人都紛紛購入這款麻質手挽袋，並透過不同加工方式如刺繡、燙布或加上不同緞帶等人製作出專屬自己的手袋。有不少日本網民更會把日本的元素加在手袋上，例如繡上日本歌牌的名稱、天狗等妖怪或天神等。香港的大家又會希望加上甚麼香港的元素呢？

👇👇👇點圖即睇日本不同創作👇👇👇

+ 25

無印良品Jute My Bag

B5尺寸：$20

A4尺寸：$25

無印良品各分店有售。



同場加映：香港口罩｜迪士尼口罩全新7款開賣！史迪仔/Toy Story/Frozen

【香港口罩 / 口罩推介 / 迪士尼口罩】迪士尼口罩圖案可愛，一向都超級受歡迎，最近再次推出新款！香港口罩品牌Gimans Care推出全新7款迪士尼口罩，有多個角色，包括首次登場的史迪仔，還有Toy Story、Frozen、Tinkerbell、白雪公主等款式。



Gimans Care早前推出過一批迪士尼口罩，款式包括三眼仔、愛麗絲、小魚仙等，大受一眾女生歡迎。最近再次推出一批新款，當中史迪仔是首次登場。一盒共有粉藍和粉紅2款顏色，印上鏤空的史迪仔圖案，非常可愛！

（Gimans Care圖片）

Toy Story系列則有2款，一款走可愛風，一款為手繪風，兩款都印有胡迪、巴斯光年、三眼仔等角色。

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