10月展覽｜8大10月打卡影靚相室內展覽！超巨型Monchhichi/彼思展

【10月展覽／落雨好去處】記者為大家整理出10月份8個超靚的打卡-able展覽，不但有2米高的迪士尼故事書裝置可以變身小人國外，還有日本超人氣樹懶君展覽可以一齊耍廢等等，即睇下文mark低心水展覽send俾朋友一齊去打卡啦！



（圖片來源：新世紀廣場）

【1】新世紀廣場——巨型馬戲團造型Monchhichi

新世紀廣場一向有很多港人行街必去的店舖林立，這個月到新世紀廣場切記要與5個不同全新造型的Monchhichi打卡合照！5個巨型Monchhichi分別換上首次嘗試的馬戲團打扮和粉絲見面，包括魔術師及雜技員等，更在商場的4個樓層等著給大家驚喜！

除了超巨型Monchhichi必打卡外，更有售超多款的Monchhichi造型食物、精品及時裝，當中Monchhichi棒棒馬卡龍和新造型公仔絕對是打卡「呃Like」不可少的必買Item！

👇👇👇點圖睇巨型Monchhichi👇👇👇

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👇👇👇點圖睇精品小吃👇👇👇

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MOKO 新世紀廣場《Monchhichi馬戲團精品及美食市集》

展覽日期：即日起至10月24日

地址：新世紀廣場

門票：免費入場



（圖片來源：台灣觀光協會香港辦事處）

【2】灣仔文熙大廈——台灣懷舊柑仔店主題展

台灣觀光協會近年致力在港推廣台灣文化，近日特別與位於港島灣仔的人氣台式餐廳攜手協辦期間限定的《台灣懷舊柑仔店主題展》，展覽不但設有多個具台灣傳統小店特色的打卡位，更有本地插畫家謝曬皮為本次展覽畫的壁畫作品。

除了充滿台灣氣息的展覽和影相位，亦有販賣台式料理及夜市小食，以及各式台灣獨有傳統零食、醬料等，可以感受久違去台灣旅遊的感覺。

👇👇👇點圖睇多個台灣氣息打卡位及本地插畫家謝曬皮壁畫👇👇👇

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👇👇👇點圖睇美食及台灣傳統雜貨👇👇👇

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尚青商號《台灣懷舊柑仔店主題展》

展覽日期：即日起至12月31日（11：30-21：00）

地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

門票：免費入場



（圖片來源：IG@k5fuwa）

【3】西營盤Artbrew——日本樹懶君展覽

日本超人氣插畫家河尻圭吾Keigo，以樹懶君和鱷魚君的厭世爆笑插畫人氣急昇，首次在西營盤Artbrew開辦展覽「Keigo Open House喜感生活館×お食事処×専門販売店」！

展覽內設有多個樹懶、鱷魚、長頸鹿的實物裝置，可以與角色們打卡影相，亦有期間限定精品店和Keigo咖啡廳，是度過週末的好選擇！

👇👇👇點圖睇多個打卡位👇👇👇

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👇👇👇點圖睇精品及Keigo咖啡廳食物👇👇👇

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西營盤Artzbrew《Keigo Open House喜感生活館×お食事処×専門販売店》

展覽日期：即日起至11月30日（10：00-19：00）

地址：西營盤皇后大道西118號

門票：入場門票$120、設有餐劵及商品劵，另有不同套票，網上購票均有優惠。

購票網址：https://hk.trip.com/things-to-do/detail/37162209/?language=HK&locale=zh_hk?allianceid=1258101&sid=3157278&ouid=



【4】K11——《K11 Art Mall Design Fest 2021》

K11 Art Mall與藝探舍合作，集合超過百本地以及國際藝術作品推出《K11 Art Mall Design Fest 2021》，不但有多個展覽，還有市集和工作坊，內藏多個影相打卡位供大家朝聖！

《K11 Art Mall Design Fest 2021》在超過3,000呎的chi K11藝術空間內，舉辦引發大家反思的聯合展覽「normally abnormal」，分為3個不同展區，每個展區以不同主題展出逾40位本地藝術家及插畫師的作品。

展區A：漫畫世界巨型打卡隧道

👇👇👇點圖即睇A區油印畫及打卡位👇👇👇

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展區B：落地玻璃+壁畫

👇👇👇點圖即睇B區玻璃櫥窗壁畫👇👇👇

展區C：裝置藝術打卡必睇

👇👇👇點圖即睇C區多媒介創作👇👇👇

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《K11 Art Mall Design Fest 2021》還有市集可以讓大家購買不同本地藝術家的作品等。

👇👇👇點圖即睇市集和紀念品👇👇👇

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K11 Art Mall《K11 Art Mall Design Fest 2021》

展覽日期：10月9日至10月31日（12：00-22：00）

地址：K11 Art Mall地庫2樓B207

門票：$60、KLUB 11 會員可免費入場



【5】將軍澳海天晉滙+上水廣場——迪士尼《Miniature Journal》

（圖片來源：Miniature Journal）

迪士尼及彼思動畫推出全新主題展覽迪士尼《Miniature Journal》，分別在9月17日至10月10日於將軍澳Open Popwalk海天晉滙及10月11日至11月14日於Landmark North上水廣場期間限定展出。不但有2米高迪士尼故事書裝置影相位，更有超人氣作品《反斗奇兵》、《超人特工隊》等6大1:64微縮模型打卡位！

場內更設有精品自助售賣機，販賣官方早前推出即完售的超人氣盲盒，迪士尼粉絲必去朝聖！

👇👇👇點圖即睇2米高故事書裝置影相位👇👇👇

展覽的必看位一定非6大1:64微縮模型莫屬，每個模型以不同迪士尼與彼思動畫的角色為主題，配上量身打造的場景，非常可愛。

👇👇👇點圖即睇6大1:64微縮模型打卡位👇👇👇

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同時設有盲盒自助售賣機，可以把角色帶回家。

👇👇👇點圖即睇盲盒自助售賣機👇👇👇

Ocean PopWalk 海天晉滙《Miniature Journal》展覽

展覽日期：9月17日至10月10日（10：00-22：00）

地址：將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk海天晉滙商場111號舖

門票：免費入場



Landmark North上水廣場《Miniature Journal》展覽

展覽日期：10月11日至11月14日（10：00-22：00）

地址：上水龍琛路39號上水廣場L2 212號舖

門票：免費入場



【6】中環——Digital Art Fair Asia

亞洲首個ART TECH體驗展開放！（歐嘉樂攝）

亞洲首個Art Tech體驗登陸中環！在2萬呎的展覽空間內展示超過200件區塊鏈NFT、及結合AR/VR等高科技的藝術作品，內含多個打卡影相靚位！

展覽佔地2萬呎，一共有2層，設有5大展區，包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY」，每個展區都有不同主題，展出多個藝術家作品。

想知詳情即點全文！👉👉👉中環ART TECH體驗展開幕！超靚360度投影空間打卡 附4大入場貼士

Digital Art Fair Asia (DAFA)

展覽日期：即日起至10月17日（10月3至16日）11:00-20:00 （10月17日）11:00-17:00

地址：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈

門票價錢：（標準）$200（學生票）$80



【7】屯門領展四大商場——山海節露營風打卡位+活動

（圖片來源：領展）

領展旗下位於屯門的四大商場：良景商場、蝴蝶商場、富泰商場及三聖商場聯合舉辦山海節，不但有露營風打卡靚位，更和四大潮流山系品牌合作，推出不同活動如AR遊戲等讓大家贏獎品！

👇👇👇點圖即睇露營風打卡靚位👇👇👇

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山海節

展覽日期：即日起至11月27日

地址：良景商場、蝴蝶商場、富泰商場及三聖商場

門票：免費入場



【8】新都會廣場——喵喵遊園會&全新主子美食街

新都會廣場由即日至10月31日，在露天廣場開放喵喵遊園會，不但有5米高巨型貓咪「碌碌」，更設有6大打卡位，包括16米長的喵之秋橋、巨型七彩線球、療癒喵島等，貓奴不要錯過！

想知詳情即點全文！👉👉👉中秋好去處｜新都會5米巨貓吸睛／黃大仙超靚花燈 7大打卡推介

除了喵喵遊園會外，在10月14日至10月17日，全新的主子美食街將會進駐新都會廣場！主子美食街將會提供多款由商場與多間寵物店精選專為毛孩而設的特色寵物美食，部分商品更是全新並首次發售！

（圖片來源：新都會廣場）

主子美食間集合了不同本地寵物店設攤發售多款毛孩特色食物，包括Mume Pets牛角小小酥、Pet Pet Homies泰式串燒、壽司便當等，賣相精緻。

👇👇👇點圖即睇主子美食街有咩商品👇👇👇

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新都會廣場《喵喵遊園會Meow Plaza》

展覽日期：即日起至10月31日（10：00-22：00）

主子美食街開放日期：10月14日至10月17日

地址：新都會廣場L3 - L4露天廣場及L5空中花園

夢幻彩光騷每日進行時間：18:00-22:00



同場加映：南豐紗廠伊藤潤二展覽率先睇！2.4米富江恐怖登場 7大限定打卡位

今年10月萬聖節，「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽登陸荃灣南豐紗廠！展覽分為5大漫畫主題區，細緻還原故事的場景陳設及燈光，在狹窄壓抑的空間中遊走，親自體驗伊藤潤二筆下的恐怖美學世界觀，還有真人比例漫畫主角首次亮相！《香港01》旅遊頻道記者率先入場參觀，想知展覽有哪些「驚」喜打卡位及入場前貼士，與富江過一個「驚」喜萬聖節，即拉落下文睇詳情！

5大故事展區 7個必到「驚」喜打卡位

伊藤潤二的恐怖漫畫以筆觸細膩及精緻複雜的構圖著稱，「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽分為5個漫畫故事主題區，包括《十字路口的美少年》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》及《富江‧鬼屋》，重現漫畫其中一格場景，讓觀眾彷如置身漫畫格之中。

想知有咩打卡位同展品？即睇全文：南豐紗廠伊藤潤二展覽率先睇！2.4米富江恐怖登場 7大限定打卡位