灣仔美食｜日本過江龍拉麵店登陸灣仔！必試招牌乾拌麵＋秘製醬汁

【灣仔美食】近年日本過江龍食店來勢洶洶，除了連鎖壽司店大受歡迎，香港人最喜歡的日本料理當然不少得拉麵！最近，來自日本的「麺屋こころ」（Kokoro Tokyo Mazesoba）登陸灣仔，主打招牌台式肉燥乾拌麵，彈牙的乾麵條加入溫泉蛋、辣肉燥、慢煮叉燒等多款配料，更曾獲日本媒體頒發拉麵新人獎，喜歡吃拉麵的朋友又多個新選擇！



「Kokoro Tokyo Mazesoba」香港店選址灣仔軒尼詩道，加入港島區的拉麵戰圈！店內主打香濃惹味的台式乾拌麵，在麵條上加入肉燥、蔥、韭菜、紫菜、辣肉燥、滷肉、生蛋黃等，將麵條和配料拌勻，順序加入黑胡椒及特製香醋汁就食得！

試業期間提供4款台式拌麵，包括「正宗全料東京撈麵」（$99/$109）、「叉燒撈麵」（$89/$99）、「原味東京撈麵」（$79/$89）及「鹽味撈麵」（$79/$89），每日限賣100碗。

日本流行的台式肉燥拌麵其實並非台灣料理，而是一款源自名古屋的拉麵料理「まぜそば」，在煮好的麵上放上海苔、蒜蓉、韭菜、蔥、辣肉燥及生蛋黃等配料，深受當地人歡迎。

現時，「Kokoro Tokyo Mazesoba」在日本全國有28間分店，近年亦積極打入海外市場，分別在溫哥華、新加坡、泰國及菲律賓等地區開設分店。

Kokoro Tokyo Mazesoba

地址：灣仔軒尼詩道68號地下1C舖

電話：3751 6966



同場加映：灣仔/銅鑼灣5間餐廳/居酒屋/Café推介

隨著疫情緩和，各區的開鋪熱潮一浪接一浪，尤其是銅鑼灣和灣仔一帶都有不少新餐廳進駐。除了以上這間過江龍拉麵店，記者整理5間位於銅鑼灣和灣仔的新餐廳，既有新款美食，又可以打卡！

【1】Trois Café——少女粉紅打卡Café

Trois Café本來在中環已有兩間分店，大受歡迎。最近於銅鑼灣和灣仔交界開第三間分店！今次以粉紅色裝潢為主調，充滿少女味，設有圓形透光落地窗，每個角落都是打卡位。食物主要以輕食為主，有些菜式更是灣仔分店限定！👇👇👇灣仔分店限定粉紅打卡位！點圖看環境及美食推介🍴🍴👇👇👇

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【2】申子居酒屋 Shinko——人氣芝士吉列豚肉

餐廳總店位於旺角黑布街，以高質素日本菜著名。最近於銅鑼灣開分店，保持一貫食物水準，當中三重芝士吉列千層豚肉更是必食菜式！😋😋😋點圖看環境及美食價格👇👇👇

還有打卡必去復古木系Café！ 詳細地址請按全文：申子居酒屋進駐港島 Trois Café粉紅少女風 灣仔5間新食店推介