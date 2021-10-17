銅鑼灣髮型屋推$90一個月內任剪前蔭放題！貪靚人士福音

髮型是不少愛打扮人士的命根子，可以改變臉型和氣質的瀏海更是重點部分但是瀏海常常長得太快，最好看的狀態只感維持短短數天，令人非常煩惱。銅鑼灣一間日系髮型屋為了解決這個煩惱，推出一個月及兩個月的修剪瀏海放題服務，簡直是所有貪靚人士的福音啊！



（圖片來源：Comma Hair Make Facebook）

位於銅鑼灣的「Comma Hair Make」是一間走簡約風的樓上髮型屋，店舖選用歐美及日本的染髮電髮產品。店內面積空間感充足，窗外景色開揚。

店舖為了喜愛髮型造型的人士推出了修剪瀏海的服務，分兩個不同期限的套餐，只需$90就可以選擇適合自己的修剪瀏海服務。

「Comma Hair Make」推出「$90瀏海放題」及「$90瀏海放題 改」的修剪瀏海服務。「$90瀏海放題」可以在1個月內無限次任剪瀏海，「$90瀏海放題 改」則比較適合頭髮生長速度比較慢的人士，可以在2個月內享有4次修剪瀏海服務。

凡惠顧任何一項電/染/焗油服務，除了本身附送的洗剪吹外，只需加$90就可以加購以上兩項服務。使用修剪瀏海服務只需在一個工作天前預約即可。

「Comma Hair Make」主打日式流行理髮服務，包括現今日本流行的耳圈染等，每月也有不同當月優惠。如果大家有興趣，不妨試試！

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Comma Hair Make

地址：銅鑼灣渣甸街23號兆基商業中心26樓

電話：63544608（Ｗhatsapp）



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