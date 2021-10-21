網購騙案│網民網購大閘蟹　發現送貨失蹤問店家 卻被回嚇人圖片

【網購騙案】秋天一到，大家都非常熱衷於食時令大閘蟹，在不同社交平台都陸續出現大量網購商店，以新鮮等字眼作招徠販售大閘蟹等商品，希望吸引更多人購買。然而網購存在風險，近日就有網民在社交平台公開受騙經歷，不但收不到貨品，店家態度更非常惡劣，更以嚇人圖片回覆！



近日在社交平台一個名為「中伏飲食報料區」的群組，有網民替朋友分享最近在網上購買大閘蟹受騙的經歷，除了損失錢財外，店家態度更非常惡劣，坦承行騙並以嚇人圖片回應，引起網民激烈討論。

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

網民在「中伏飲食報料區」群組中分享自己在Facebook專頁購買大閘蟹受騙，並附上與店家的對話截圖。店家聲稱現正出售時令大閘蟹，其產地源自岩手縣陸前高田市，生產商為一間名為「Sasaki Fishing Company」的當地日本公司。每隻大閘蟹重約180g-200g（約4.7兩-5.3兩重），原價為港幣$28/隻，現以特價$658/箱（40隻）出售，並會安排專車送貨上門。

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

店家聲稱最快可以在傍晚5-6時專車送貨上門，網民不疑有他很快便付全款購買40隻大閘蟹。

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

到晚上約7時，由於大閘蟹仍未送到，網民主動聯絡店家查詢送貨的安排及送貨員的行蹤，誰料到店家竟態度非常囂張回復：「不好意思，欺騙了你。沒有貨品會送到，不用等了，快點開飯吧」，並同時發送一張非常嚇人的恐怖照片給該網民，令網民感到無奈又氣憤。

【驚嚇預警】*無加工嚇人原圖將放在文章尾部，膽小者慎入！

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

事件公開後，引發網民熱烈討論。不少網民表示，價錢便宜得非常不尋常，奉勸大家不要因「優惠價」而鬆懈警惕；同時不少網民亦認為店家行為十分惡劣，不但行騙，更以嚇人圖片回應，行為令人髮指，圖片亦令不少網民受驚。

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

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網購存在一定風險，有網民發現這間店舖以同樣手法及不同商品如牡蠣等吸引網民購買，已發現不少網民受騙，更附上不同網民搜集的網購黑店資料。雖然網民已在社交平台上公開討論受騙經歷或黑名單等，但仍有不少消費者中計受騙，網購前切記小心為上，從值得信賴的店家購物減低受騙機會。

（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

【驚嚇預警】向下拉即可看無加工嚇人圖片。

膽小者慎入！

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（圖片來源：「中伏飲食報料區」群組截圖）

同場加映：海景嘉福Ballroom自助餐似謝師宴？食客：有細路問係咪去錯地方

【酒店熱話 / 網絡熱話】有網民日前分享了早前周末到去海景嘉福酒店Staycation的不愉快經歷，指自助餐變成在Ballroom宴會廳食，而且食物質素亦非常參差，形容感覺似參加內地旅行團。



有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」表示自己早前在HT Mall購買了海景嘉福酒店的住宿套票，包早餐和自助晚餐，怎料食自助餐時卻「中伏」！事主表示自助餐改成在宴會廳用餐，指以為自己去了謝師宴或內地旅行團「見到在場嘅所有人都呆咗」，有很多小朋友都問媽媽「我哋係咪去錯地方？」。

（Facebook @「香港 Staycation 酒店交流谷」）

除了環境，事主亦認為食物質素低下，「海鮮又削又霉，到底係咪尋晚食剩嘅擺落Ballroom畀我哋食」，更指旁邊那枱的老人家都非常不滿。他表示不介意多付一些食正常自助餐，但預訂時不見酒店對自助餐有額外說明，「情願唔好推promotion」。

想知到底搞咩？立即觀看全文👉👉👉海景嘉福Ballroom自助餐似謝師宴？食客：有細路問係咪去錯地方