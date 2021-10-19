網民批員工上菜後無換手套即抹鞋底　太興回應：管理層已訓示員工

【飲食熱話】最近有網民在Facebook發文，指自己於太興目睹員工戴着膠手套上菜後，沒有脫下或更換手套就直接用紙巾抹鞋底，他直指員工欠缺衛生意識：「救命！」



有網民指看到員工戴上膠手套上菜，之後沒有脫下手套，直接用紙巾抹鞋。（FB @ 中伏飲食報料區）

最近有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指自己在將軍澳的太興食晚餐，表示自己對餐廳的印象本身已經一般：「本身呢間野晚市都唔係好服務，店員呼呼喝喝。」

後來，事主看到員工戴上膠手套上菜，之後沒有脫下手套，竟直接用紙巾抹鞋，抹了數秒後更用手拿起垃圾蓋扔掉紙巾，他表示員工一直都沒有脫下或更換手套，批評員工戴着膠手套的原意是為了上菜時保持衛生，「但佢竟然用同一對手套嚟抹鞋底，救命！」

事後事主向太興反映，太興回覆指管理層已即時跟進及到店訓示，以及警告有關員工正確做法，加強衛生意識，亦指會有分店經理亦會監察其表現，避免同類事件再發生。

帖文引來不少網民留言，有人批評員工沒有衛生意識，指「用手套先至最污糟！」、「其實員工明唔明做乜要戴手套……」有網民挪揄：「對手套只係用來保護員工隻手嘅衛生。」、「咁對鞋咪好衛生囉！」、「抹乾淨對鞋先攞野俾你食，夠晒衛生啦。」

亦有網民指自己也遇過類似經歷，「見過壽司師傅戴手套整完壽司，跟住同一隻手拎住個盤，再開雪櫃，可能仲戴住手套去厠所……」、「見過有人戴住手套呢頭收錢，嗰頭掂嘢食。」

詳細原帖：

有網民指看到員工戴上膠手套上菜，之後沒有脫下手套，直接用紙巾抹鞋。（FB @ 中伏飲食報料區）

😒同場加映：自助餐乞人憎自私行為😒

近日有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，討論食自助餐時食客的討厭行為，引起網民熱烈討論。有網民投訴有部分食客「數口好精」，貴價美食一出爐便狂掃，「自助餐生蠔人哋一次上30隻，佢唔理後面十幾人排隊自己拎咗25隻......」，非常誇張。🤥🤥🤥偷偷帶走食物並非終極乞人憎行為？點擊下圖即睇網民熱數7個乞人憎行為👇👇👇

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想知自助餐其他乞人憎自私行為？立即點擊內文：自助餐7個乞人憎自私行為 網民：個夾未放低佢就趕住揭蓋拎嘢食