譚仔三哥推日本同款限定小食！香醋芝士番茄/油揚豆腐 附外賣優惠

【譚仔三哥米線】譚仔三哥上月正式登陸日本，招牌米線及多款限定餐點成為當地熱話！為慶祝日本譚仔三哥開幕，香港三哥宣布由即日起，推出日本同款4大限定小食及新品，包括香醋芝士鮮原茄、鵪鶉蛋等。另設有9大外賣優惠，包括香港人最愛的土匪雞翼、麻辣豬耳、特飲等，即睇新品款式及優惠詳情啦！

（圖片來源：譚仔三哥米線）

譚仔三哥米線3月底正式進駐日本，在東京開設日本第一間分店，除了有在日港人專程排隊朝聖，同昤也吸引不少日本人慕名前往！為慶祝日本譚仔三哥開幕，香港三哥宣布由即日起推出日本同款小食及新品，在香港食到日本譚仔三哥的味道！

日本同款香醋芝士原個鮮茄！全新米線配料新登場

由即日起，香港譚仔三哥將供應日本譚仔三哥同款限定小食「香醋芝士鮮原茄」，用上原個去皮蕃茄，配三哥自家秘製紅油香醋醬汁，表面灑上芝士粉，酸甜中帶鹹香，是開胃之選！

同時，譚仔三哥會推出3款全新米線配料，包括油揚豆腐皮、鵪鶉蛋以及京白菜，而大受歡迎的鴨血米線亦已經回歸，各位米線迷可以即刻去試全新米線配搭！

9大外賣優惠 重量級土匪雞翼/$7手拍青瓜、雲耳

譚仔三哥米線的外賣優惠亦會延長，由即日起至4月30日，凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配多款小食或飲品，當中更包括人氣小食「土匪雞翼」及「蒜泥白肉」等，非常抵食！

（圖片來源：譚仔三哥米線）

今次優惠適用於以下9款小食及飲品，每碗米線或薯粉可以加配一份小食及／或一杯飲品（指定款式除外）。其中，湖南土匪雞翼、新疆香草雞翼、口水雞翼及豬耳拼豬脷不受限制，可以同時與其他小食及飲品一同加購。

【1】XL增量版口水雞翼：$42

【2】XL增量版豬耳拼豬脷：$48

【3】湖南土匪雞翼/新疆香草雞翼：$50/10隻

【4】青瓜：$7

【5】雲耳：$7

【6】豬耳：$11

【7】皮蛋：$12

【8】凍/熱飲品：$4

【9】特飲（汽水/葡萄烏龍茶/ 鹹檸梳打/檸樂/檸碧）：$6



優惠適用於譚仔三哥米線全線分店，每日早上11時後即可享用，只適用於外賣自取（不包括外賣平台外賣自取），不可與其他優惠及外送平台優惠共同使用。

譚仔三哥「家」餸外賣自取優惠

推廣日期：即日起至2022年4月30日

推廣地點：全線譚仔三哥米線分店

*優惠細則及條款以官方為準。

