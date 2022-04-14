旺角超足料爆餡丼飯！必試乜蟹都有丼/火焰金龍卷　$38起歎魚生丼

【旺角美食】旺角一間日本料理餐廳推出足料爆焰丼飯，價錢相宜，性價比超高！推介必試招牌魚生丼飯「乜蟹都有丼」、火焰金龍卷、九公丼等。下午茶時段最平只需$38起，就可以歎到足料丼飯，抗疫期間晚市外賣自取可享88折，即睇地址啦！

位於旺角的「丼燃食堂」，主打多款日式丼飯、刺身、壽司卷等，因為用料不馬虎，款款足料又爆餡，加上價錢相宜，午市時段$48起就有交易，而下午茶時段更只需$38起就歎到足料丼飯，獲不少網民大讚性價比高！

必試全日供應的招牌「乜蟹都有丼」（$128）！丼飯以完個蟹蓋鋪面呈上，賣相非常吸晴，裡面則有蟹肉、蟹膏、蟹籽及蟹棒等，一次過試勻多重滋味。丼飯設有4款醬汁可供選擇，包括海膽醬、明太子醬、蜜糖芥辣醬及芝士蟹籽醬，適合喜歡品嘗蟹料理的朋友！

招牌卷物金龍卷、焦糖三文魚卷（$68）以及「九公丼」（$178）同樣是餐廳必試之選！卷物在上桌時會由店員即場以火槍火炙，營造出火焰效果，打卡一流！金龍卷以天婦羅炸番薯、鰻魚、蟹籽等製成；愛吃魚生的朋友則可選焦糖三文魚卷，三文魚配火炙焦糖脆面，非常吸引。而「九公丼」則用上海膽、三文魚、拖羅蓉等9款人氣魚生，同樣是性價比之選！

餐廳另有一系列玩味十足的料理，包括「虎燃四皇丼」（$118）、「激突三文魚丼」（$138）、「究極大大大拖羅丼」（$248）、「月肝肝鰻魚丼」（$148）、「挑機丼燃大胃王丼」（$208）、廚師發辦丼飯「丼燃係盲盒」等。

小食方面則有「一口芝士」（$22）、「忌廉蟹肉餅」（$28）、「鰻魚玉子燒」（$28）、「吉列蠔」（$22）、「爆蔥肝多士」（$68）等。

想以最抵價錢歎到豐富丼飯的朋友，可以選擇在餐廳的特惠午市及下午茶時段光顧。午市時段供應5款精選丼飯，包括「虎燃丼」、「鰻魚丼」、「三文魚丼」、「海鮮丼」及「天婦羅丼」，定價由$48起。下午茶時段最平只需$38起，有三文魚丼、炸物拼盤等，更可以優惠價加配小食及飲品。抗疫期間下午6時後，外賣自取可享88折優惠。

丼燃食堂

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下6號舖

營業時間：3460 5078

電話：12:00-22:00

