旺角美食15大推介！兩姊妹涼皮搬到旺角／蘭王蛋撻／泰式火鍋放題

旺角美食15大推介！《香港01》好食玩飛記者精選旺角美食懶人包，由港式冰室、日式餐廳、親民小食、打卡Cafe，以至甜品店均有，Mark定想去試食的美食餐廳，約朋友假日去歎歎！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



旺角美食雲集，餐廳種類繁多，無疑是吃貨天堂！（圖片來源：左/丸目背脂煮干官方、右上/IG@foodiegogoooo、右/IG@daydaycheckin）

旺角美食2023｜15大人氣美食推介！港式冰室/刺身丼/火鍋/雪糕雞蛋仔

旺角美食2023【1】兩姊妹涼皮有限公司 —— 2023香港米芝蓮必比登推介 總店新遷至黑布街

兩姊妹涼皮有限公司在涼皮界鼎鼎大名，今年更成為2023香港米芝蓮必比登推介店。近日，店家宣布太子總店已新遷至旺角黑布街，今後大家逛街時可更就腳，輕易歎經濟實惠的美味涼皮！說到店家招牌的兩姊妹涼皮，特色在於口味層次變化分明，先嘗到鹹、辣與酸味，最後有股甜味「彈出」，非常獨特！此外，這兒一系列的川風咸甜粉也值得一試，如重慶小麵、暖笠笠熱皮、黑糖五彩冰粉等。

兩姊妹涼皮有限公司

地址：旺角黑布街99號地舖

營業時間：12:00-20:30



旺角美食2023【2】大安茶冰廳——新舊交融港式蛋料理

在油尖旺有54年歷史的「大安茶冰廳」，自去年易手，也有傳統茶餐廳轉型為Cafe!店內保留了原有的懷舊冰室風睨，主打一系列精品咖啡、輕食及甜品，新舊交融備受年輕人歡迎！眾所周知，香港人愛吃日本蛋，直至2022年更連續第18年蟬聯「日本雞蛋輸出量第一地區」，近日，大安茶冰廳便聯乘日本養雞協，以日本直送的蘭王雞蛋打造全新港式蛋料理，如「紫薯蘭王蛋撻」、懷舊「滾水蛋」及「梅菜肉餅蘇格蘭蛋」等，融入港風，又可盡嘗日本蛋的濃郁滋味，喜歡食蛋的朋友必不可錯過！

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大安茶冰廳

地址：油麻地廣東道830號地舖

電話：2385 2774

營業時間：19:00-18:00



旺角美食2023【3】肥姐小食 —— 人龍小食店 招牌滷味、芥末墨魚

旺角肥姐小食店多年來以招牌滷味見稱，店口總大排長龍，深受遊客及本地人喜愛，稱得上是旺角地標美食。來肥姐小食店，必不可錯過皇牌滷味，如大小生腸、墨魚、火雞腎雞翼尖等，食材肉質爽口彈牙，配合甜醬、芥辣及豉油，多年來水準不變！

旺角美食2023【4】紅伶飯店 —— 主打潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店，多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括潮州四寶、冰鎮墨魚、羊腩煲、滷水鵝等。

紅伶飯店

地址：砵蘭街14號地舖

電話：3481 2020

營業時間：17:00-00:00



旺角美食2023【5】鳳鳴居上水人氣麵店 —— 醉雞湯米線、芫荽雞湯米線

這間麵店主打雞湯米線的專門店，在網絡和上水街坊之間都非常受歡迎，店外經常大排長龍，更有不少人專程去上水朝聖！必試招牌花膠醉雞湯麵、芫荽雞麵、炸魚皮等，不用特登搭車入上水，在旺角都可以食到。

（圖片來源：IG@fengminghouse）

鳳鳴居

地址：旺角西洋菜南街138號地下（旺角店）、上水馬會道154號地下（上水店）

電話：3188 5880（旺角店）2726 0008（上水店）

營業時間：12:00-22:00



旺角美食2023【6】佳佳甜品 —— 40年歷史糖水舖 2023香港米芝蓮必比登推介

佳佳甜品已開業快40年，主打傳統中式糖水，主打番薯糖水、芝麻糊、白果腐竹薏米、楊枝甘露等，雖然選擇不多，但貴精不貴多。現時老闆仍親力親為自磨漿做糖水，連選料都堅持用湛江進口黑芝麻，大顆香濃，而薏米也選用意大利進口，富米味又細滑。在百物騰貴之下，店家的糖水都是20元上下一碗，價格親民，難得每到宵夜時間都門庭若市，大排長龍。

佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖

營業時間：12:00-次日03:30



旺角美食2023【7】Suage北海道湯咖哩 —— 北海道過江龍 招牌原隻雞脾湯咖喱

北海道超人氣湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」於旺角開幕，店家的湯咖喱曾被譽為「北海道第一湯咖喱」，吸引不少當地人及遊客朝聖，必食招牌原隻雞脾湯咖喱、脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱，日後不用到北海道都可以食到正宗湯咖喱。

Suage北海道湯咖哩

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓1號舖



旺角美食2023【8】蟲二 —— 活化唐樓Cafe 露天座位、中日式家庭料理

這間Cafe所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞，有室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

蟲二

地址：旺角上海街618號頂樓

電話：9220 9785

營業時間：12:00-21:30



旺角美食2023【9】東京チカラめし —— 日本過江龍 元祖牛丼

有「燒牛丼元祖」之稱的「東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）」在日本擁有超過45年歷史。香港分店提供多達35款丼飯定食，與日本分店的種類差不多，惟不設「白飯任裝」服務，想添飯就要加多$10。

東京チカラめし

地址：旺角奶路臣街17號The Forest 地下G8號舖

電話：2802 3308

營業時間：11:00-22:00



旺角美食2023【10】鮨優 —— 平民價壽司店$108起

這間立食壽司師傳來自米芝蓮二星壽司店，有多年豐富經驗！壽司每件最平$8起，還有多款丼飯、手卷及親民價Omakase套餐，各位鍾意食壽司刺身的朋友不可錯過。

鮨優

地址：旺角登打士街43P-43S鴻輝大廈地下A9號舖

電話：9131 1511

營業時間：12:00-23:00



旺角美食2023【11】泰金鍋 —— 釣大頭蝦放題、DIY珍多冰

第3間旺角美食推介是一間火鍋放題店，主打坊間少見的泰式火鍋，招牌冬陰公湯底香口惹味！只要惠顧晚市放題套餐，不分等級都可以任意無限活捉大頭蝦，即叫即食！更設有多款泰式小食及料理，可以動手DIY海南雞飯、珍多冰等，最平人均$188起就可以食到。

泰金鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6/F全層

電話：8118 2228

營業時間：12:00-23:45



旺角美食2023【12】Morokok —— 摩洛哥風泰菜 異國風情打卡

這間泰菜餐廳走摩洛哥風，餐廳環境舒適，無論室內和室外都有超多個打卡位，甚有異國風情！店內提供多款泰式Fushion菜，包括香煎帶子青檸蟹肉酥盒、雙色芒果糯米飯，選擇多樣，而且賣相精美，「相機食先」絕對無問題。

Morokok （家樂坊）

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：2363 1882

營業時間：12:00-23:00（星期一至四）12:00-01:00（星期五至六、公眾假期及公眾假期前夕）12:00-23:00（星期日）



旺角美食2023【13】Subtle Island —— 摩洛哥異國風餐廳 露天鞦韆／室內沙灘／水池打卡

旺角這間Cafe，開張不久隨即成為人氣新店！Cafe的室內環境主打摩洛哥異國風情，設有室內水池、人工小沙灘等，打卡一流！而且是寵物友善餐廳，招牌菜式包括軟殼蟹鹹蛋黃忌廉汁意粉及Tiramisu，可以和好姊妹及家中毛孩去打卡歎美食。

Subtle Island

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話：5348 1417

營業時間：11:30-14:00（星期一至六）11:30-00:00（星期日）



旺角美食2023【14】Ice Puff —— 雪糕雞蛋仔 創新口味配麥精雪糕

這間位於旺中內的小店，有多款創新口味雞蛋仔，包括阿華田脆脆、洋蔥鹹牛肉、意大利黑松露等！想試試新食法，更可加配麻糬或流心蜂蜜，外層再配上獨特口味雪糕如麥精、好立克等。

（圖片來源：Ice Puff）

Ice Puff

地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F51號舖

電話：6625 5348

營業時間：13:00-22:00（星期一至六）13:00-20:00（星期日）



旺角美食2023【15】紅豆烘焙街坊麵包店 爆紅流心布甸包

這間麵包店的「流心布甸包」在社交網站上爆紅，到處可見麵包的「打卡照」，試過一日賣1,500個！餅店除了「流心布甸包」，還有一系列港式麵包、西餅、泡芙、雪米糍等甜品小吃，款式多而且賣相精緻，重點是價錢相當親民。

紅豆烘焙

地址：旺角上海街520A-522號華美大廈地下A2-A3號舖（華美大廈店） 、旺角西洋菜南街146號地舖（西洋菜南街）

電話：2780 2018（華美大廈店）23176133（西洋菜南街）

營業時間：06:30-22:00

布甸包出爐時間：每日15:00（數量有限，售完即止）

