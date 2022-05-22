【點心優惠】連鎖酒樓推出早茶$1點心優惠，食客只要到指定分店，即可以$1享用各款指定點心，當中包括蝦餃皇、珍珠雞、鳳爪排骨飯等，另外午市及下午茶市更低至58折，非常抵食！

連鎖酒樓推$1早茶點心 $1歎招牌蝦餃皇/鳳爪排骨飯！茶市低至58折

東海飲食集團旗下5間酒樓推出$1早茶點心優惠，食客由即日起可於早上9時半前，前往東海薈‧拉斐特、東海薈及東海酒家指定店惠顧，就可以$1歎到指定點心，星期一至日都可以食到，涵蓋多款盅點及飯類，十分抵食！

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每日$1早茶點心款式不同，其中星期一為人氣必食鳳爪排骨飯；星期二為韮皇鮮蝦腸；星期三為北菇滑雞飯；星期四及六是荷香珍珠雞；星期五是臘味蒸蘿蔔糕，星期日則為東海蝦餃皇，每位茶芥可以享用1份。

此外，部份分店現正推出茶市58折起優惠，其中青衣店、沙田店、皇室堡店、太古坊店、尖沙咀等都有優惠，優惠期至另行通知，詳情請向店舖查詢，大家不要錯過！

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$1點心優惠/茶市優惠 東海指定分店

東小館 東匯坊店

地址：鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊地庫006及012-013號舖

電話：3188 5637



東海薈 沙田店

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare 1樓117號舖

電話：3188 1283



東海酒家 太古坊店

地址：鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓

電話：2887 7112



東海薈‧拉斐特 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓

電話：2827 9938



東海薈‧拉斐特 青衣城店

地址：青衣青敬路33號青衣城1樓口117號

電話：2317 8889



東海薈‧拉斐特 尖沙咀店*

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 12樓

電話：2698 0990

*不設$1點心優惠

