銅鑼灣美食｜2小時爆膏奄仔蟹放題！包小菜/訂位送鹽焗蠔+8頭鮑魚

【銅鑼灣美食｜銅鑼灣放題】銅鑼灣一間餐廳推出奄仔蟹放題，2小時放題任食鹽焗奄仔蟹，歎到時令金黃蟹膏，凡訂座每位更可免費獲贈鹽焗蠔及8頭鮑魚，並以優惠價升級至任食焗蠔放題，鍾意食蟹和海鮮的朋友不容錯過，即睇地址、價錢及放題食物款式！

銅鑼灣餐廳2小時爆膏奄仔蟹放題！自選小菜/訂位送鹽焗蠔+8頭鮑魚

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：大澳德發餐廳）

夏天是奄仔蟹的當造季節，蟹肉肥美而且亦會比較多蟹膏，最近位於銅鑼灣的大澳德發餐廳就推出鹽焗奄仔蟹放題，任食傳統方式炮製的鹽焗奄仔蟹及多款美食，提前1日訂座每位再送「本地硫浮山鹽焗蠔」及8頭鮑魚各1隻！

鹽焗奄仔蟹放題（$398）可以任食新鮮鹽焗奄仔蟹，採用從未交配過的奄仔蟹乸，每隻約有4至6兩重，在傳統大瓦煲中加入岩鹽、八角、香葉等香料焗製，每隻都有飽滿蟹膏，非常吸引！

凡惠顧鹽焗奄仔蟹放題，每位再包自選招牌蜑家小炒，可以在18款推介小炒中任選1款，包括豉椒炒花甲、葺蔥霸皇雞、豉椒風沙茄子等；放題包任食白飯、任飲老火湯、自選飲品或指定啤酒（1支），亦可以優惠價$28升級至任飲指定啤酒。

鍾意食蠔和海鮮的朋友，可以優惠價$99升級至「蟹‧蠔盛宴」，無限任食本地新鮮鹽焗蠔；或以優惠價追加多款海鮮小菜，包括鮑魚（$198/6隻）、花甲（$88/客）、扇貝（$32/隻）、紐西蘭聖子（$38/隻）等！

大澳德發餐廳

地址：銅鑼灣謝斐道477-481號𦘦明大廈地下A號鋪連1樓

電話：2154 0188

營業時間：07:00-22:00

*奄仔蟹放題供應時間為18:00-22:00。

