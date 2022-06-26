旺角新開日式車仔麵！歎原塊厚花膠/日式叉燒　必試九宮格定食

【旺角美食】旺角一間新開車仔麵店，用日式拉麵湯底配港式車仔麵配料，除了有傳統車仔麵必食的豬紅、蘿蔔、冬菇，還有日式溏心蛋、大大塊花膠等！必試六宮格或九宮格定食，可以一次過試勻招牌配料及花膠，包稻庭烏冬和白飯各一碗，份量十足好吸引！即睇地址及有咩食啦！

旺角美食丨新開日式車仔麵！必試九宮格定食+大大塊花膠+花膠湯

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牛頭角人氣車仔麵店「祥利車仔麵」最近在旺角開設新分店，主打真材實料的日式拉麵湯底配港式車仔麵配料及多款日式定食！

招牌九宮格定食（$108）以木製九宮格盒子呈上，每一格有1款車仔麵配料，以日式陶瓷小碗盛載，包括花膠湯、糖心蛋、豬軟骨、蘿蔔、冬菇、醉雞、墨魚餅、豬手及秋葵，非常豐盛！網民大讚花膠大塊湯底清甜而不膩；豬軟骨軟身肉香足；冬菇及蘿蔔非常入味！

（圖片來源：IG@ej_cart_noodle）

每份定食更會附上白飯及稻庭烏冬各1碗，份量十足，相信大胃王都會滿足！食量不算多的朋友可選擇六宮格定食（$72），同樣可試到豬軟骨、碎雞中翼、蘿蔔、蠔皇花菇、花膠湯、溏心蛋及白飯。

除了定食，餐廳提供自選車仔麵，配料有港式車仔麵常見的餸菜，亦有多款創新配料，最平$9起！配料包括原件花膠（$16）、日式叉燒（$16）、芝心獅子狗（$12）、雞中翼（$12）、豬皮（$9）、嗚門卷（$9） 等，湯底可選清湯或拉麵豬肉湯，麵底則有稻庭烏冬、拉麵及出前一丁。

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祥利車仔麵（旺角店）

地址：旺角西洋菜南街198號地舖

電話：2721 7738

營業時間：08：00-22：00



牛頭角分店

地址：觀塘創業街31號LT TOWER地下G03號舖

電話：2360 1288

營業時間：（星期一至六）07：00-20：00（星期日）11：00-20：00

