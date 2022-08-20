太安樓美食6大推介！位於西灣河的太安樓，可謂是港島人士掃街的不二之選。太安樓建築外表看似十分古舊，但一樓美食間間都是臥虎藏龍，別具新意！這次記者挑選了7間人氣小食店，包括有梳乎厘班戟、韓風豚肉吐司、牛雜、海南雞等等，美味價廉之餘，賣相也絕不輸蝕！

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太安樓美食｜6間掃街必食小吃店！ 招牌牛雜/梳乎厘班戟/煙囪餅

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太安樓美食【1】人氣班戟賓尼——抹茶紅豆醬梳乎厘/招牌鵝肝牛肉漢堡/松露漢堡

第1間太安樓美食就是位於西灣河太安樓地下的班戟，雖然在2021年12月才剛剛進駐太安樓，但受歡迎程度絕不輸給其他常駐小食店。小食店主打班戟和漢堡，班戟口味包括有楓葉糖漿及水果（$40/2件）、朱古力醬及棉花糖（$40/2件）、抹茶紅豆醬（$40/2 件）。而漢堡就有7種款式供大家選擇，價錢都相當平民，只需要 $40 就可以吃到松露漢堡！

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太安樓美食【1】人氣班戟賓尼地址及詳情👇👇👇：

太安樓美食【2】超濃味醬汁牛雜 —— 牛心定/蝴蝶腩/軟骨

第2間推介的太安樓美食就是這一間牛雜，不論是招牌或是鋪面，都充斥著舊香港的味道。牛雜店雖然進駐太安樓2至3年，但卻深得網民之心，甚至有住在附近的街坊指其牛雜越做越出色！與其他牛雜店不同的是，牛雜湯底時用柚子皮浸泡，令其湯汁鮮味更加突出。

而內臟方面更是眾多選擇，可以吃到一般市面較難找到的內臟，例如牛心定（$10/份）、蝴蝶腩（$10/份）、還有豬喉嚨部位的軟骨（$10/份）！而不太嗜好內臟的街坊，也有很多內臟以外的選擇。

太安樓美食【2】太安樓牛雜

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第二街A31B號舖



太安樓美食【3】歷史悠久金樺餅店——牛油皮蛋撻/煙囪餅/酥皮曲奇/黃梅醬蛋糕

第3間想推介給大家的太安樓美食，就是在太安樓已有26年歷史的「金樺餅店」，不僅保有很多舊香港的懷舊小食，更有網民指牛油酥皮蛋撻（$5/個）是下午茶必食！牛油酥皮口感酥軟，雖然酥皮層次不算太厚身，但勝在蛋香濃郁，質感極之軟滑飽滿，做到接近流心效果。

而另一個不得不提的甜點，就是經典香港懷舊小食煙囪餅（$8/個）。底部餅底以奶油貫底，中間則是杏仁蛋糕，再數上去則是中心灌滿奶油的圓柱蛋糕，而「煙囪」最頂層，則是一層薄薄的果醬，很有層次感！

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太安樓美食【3】金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下



太安樓美食【4】大排長龍海南雞專門店——超嫩口海南雞飯/雞翼腎飯

長期大排長龍的海南雞專門店，被封為性價比超高的太安樓外賣必食。有網民指就算周圍店鋪一換再換，這一間海南雞都始終人氣爆燈！

而記者這次當然也要一探究竟，果然海南雞非常入味嫩滑，但油膩程度也控制的相當好，附送的冬瓜雞湯也不是味精胡椒湯，而是相對入味的老火湯，以$40的價錢來說，這碟海南雞飯絕對稱得上物美價廉！

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太安樓美食【4】海南雞專門店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A32B號舖



太安樓美食【5】下午茶必食曜嚐吐司——韓風豚肉吐司/原條鰻魚吐司/油炸大魷魚

這一間台式吐司主打下午茶市場，但其份量絕對不是輕盈下午茶！這一間台式小食店有超過15款吐司，6款豬仔包和超過20多款小食供大家選擇，當中韓風豚肉芝士吐司（$38）、原條鰻魚吐司（$68）、鹹牛肉吐司（$36）都大獲網民好評！除了食材足料多款式之外，吐司的香脆烘底更加加分，讓吐司不會因為外賣回家才進食，而變得乾扁軟塌。

而小食方面，薯格（$10/12粒）、炸雞粒（$12/6粒）、魷魚圈（$12/5件）都非常受歡迎，當中賣相超吸引的是原條油炸大魷魚（$30），酥脆油炸部分不算太厚，適合想吃油炸但又怕太過油膩的人士，而魷魚口感游刃有嚼勁。

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太安樓美食【5】曜嚐吐司

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下第一街A25A號舖



太安樓美食【6】潮米石磨腸粉——獨特口感腸粉/粥品/蒸米粉

石磨腸粉雖然已經不是新鮮菜式，但也算市面上比較少見的腸粉類別。因為石磨所需工序繁多，比起普通茶樓點心店供應的腸粉要更花時間製作，當然口感也相對特別。記者這次試吃的是店員推介最多人吃的「叉燒腸粉」（$24），米香濃盛而且軟滑柔嫩，叉燒粒分佈均勻，比起平時的腸粉，這一間的腸粉多了一種石磨獨有的粗糙口感，反而更有嚼勁。

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太安樓美食【6】潮米石磨腸粉

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A19號舖

