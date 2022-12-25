大澳一日遊｜點止棚屋沙翁中華白海豚　一文看清交通美食打卡熱點

被譽為「東方威尼斯」的大澳 ，擁有著密密麻麻的水中棚屋和縱橫交錯的水道，令這個充滿獨特風情的小漁村，彷彿世外桃源的樂土。



在大澳，你可以坐遊覽船出海看中華白海豚；逛遍巷弄的海味乾貨店；品嚐街頭小吃，讓小編帶著大家出走大澳漁村，交通方式、必到打卡地方、必吃美食，一起感受這個鄉郊地方獨有的風味！

大澳六大打卡景點，一次去齊👇👇👇

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1. 前往大澳交通方式

1/ 巴士

如果尋求舒適，小編建議大家可以選擇乘坐大嶼山11號巴士，因為大嶼山11號巴士是保證有位坐，東涌站B出口，乘坐11號巴士前往大澳。由東涌前往大澳的車程大約需時45分鐘。

2/ 昂坪360纜車

如果想要一家大小一同出門，小編建議可以先乘搭昂平360纜車或巴士到昂坪，再從昂平乘21號巴士前往大澳。因為乘坐纜車可以觀看到不同景觀，例如：港珠澳大橋和香港機場，而且昂坪360是所有交通工具裡面需時最短的，僅需要43分鐘。

3/ 渡輪

富裕小輪亦有提供從東涌或屯門碼頭來往大澳的航班。渡輪航線為「屯門 – 東涌 – 沙螺灣 – 大澳」全程只需約1小時。若是從東涌碼頭出發的話，約30分鐘便能到達大澳碼頭，可以慢慢欣賞沿途景色。小編不太推薦乘坐渡輪，因為需時較久，價錢方面較昂貴。但如果想要體驗不同交通工具的朋友可以選擇嘗試。

4/ 水上的士

今年，香港水上的士推出新航線，由中環直航來回大澳，可以由中環9號碼頭出發，途經葵青貨櫃碼頭、青馬大橋、屯門黃金海岸、香港國際機場、港珠澳大橋橋底附近(慢駛)及將軍石，最後到大澳公眾碼頭，途中還有機會看見野生中華白海豚。新航線非常方便港島人直達大澳，但航班固定時間，對於想自由自在的遊客可能不太適合，但想欣賞香港的遊客就好爽了！

去程： 09:30 中環9號碼頭往大澳公眾碼頭

回程： 16:15 大澳公眾碼頭回中環9號碼頭



大澳必試美食和必買手信，不要錯過👇👇👇

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2. 大澳打卡景點

1/ 大涌橋

大涌橋是大澳的地標之一，又名橫水渡橋，是大澳居民主要連接兩岸的橋樑。橋的中部為吊橋設計，可收起以供較大型船艇駛過。大家可以站在大涌橋上欣賞兩岸的棚屋以及遠處的山峰，大受歡迎的港版《大叔的愛》都是在這座橋拍攝的，在大涌橋可以欣賞離島最浪漫的日落。

除了因為其可愛的藍色外觀，站在橋上，能抓到觀賞漁村水上棚屋的最佳位置。

2/ 水上棚屋

因為大澳有許多「水上人家」（漁民）聚居，而普遍漁民都認為在土地上居住缺乏安全感，所以就在岸邊建造棚屋。這些高架的水上棚屋、貫穿漁村的水道，都構成了大澳最原始的面貌，是大澳獨特的房屋。

近年來，漁民轉而從事海產加工行業，過往的棚屋不單止是一個居所，更是漁商的店舖，作為向漁船收購漁獲的地方，也盛載著多少大澳水鄉情懷與故事。部分大澳漁民將棚屋改造成為一間cafe，讓外來遊客打卡，坐在棚屋內，能體驗大澳本土居民樸實的生活百態，聽著海水清澈的聲音，望著一望無際的海景，真是會給人一種愜意的感覺。

3/ 中華白海豚

出海尋找中華白海豚是到訪大澳一定要去的行程，粉紅色的中華白海豚深得大家喜愛，現時約有70多條棲息在大澳一帶海域。不過，因為白海豚容易受驚而遠離船隻，加上數目稀少，要找到牠們，還是得靠一點運氣！根據船家的經驗在早上，吹東風的時候，遇見中華白海豚的機率會較高。

航程約20分鐘，船主會在海上慢慢兜圈，讓你專心尋找白海豚的蹤影。

4/ 大澳文物酒店

大澳文物酒店由建於1902年的舊大澳警署活化而成，至今已有百年歷史，具有濃厚的殖民地色彩及19世紀晚期古典建築風格。文物酒店融入了中西合璧的元素，包括中式瓦屋頂、木製平開窗，展現了古典優雅的氣質。全間酒店只有9間客房，比較難預訂，但大家可以到一樓的玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout，一邊品嚐充滿大澳特色的食物，一邊打卡。

5/ 3D 壁畫

由大澳非茂里、大澳鄉事委員會聯同香港歷史文物保育建設合作的「一壁一畫一故事」計劃，將大澳的風光及人情化成壁畫，每一幅壁畫都有不同的風格，每一幅畫都描述著當地居民的日常生活，令這懷舊漁村增添活潑的氣息。相信去到大澳的遊客一定不會錯過大澳鄉事委員會廣場，是大澳一日遊必打卡拍照的地方。

6/ 「港版濟州島」虎山日落

大澳虎山日落是遊客必打卡之地，海拔只有77米，15分鐘就能登頂。登虎山觀景台的路線有兩條，其中在石仔埗街開始的登山徑相當輕鬆，全程是鋪設好的行人道，十分適合一家大小與新手。虎山風景絕美，擁有一望無際的大海，最好挑選日落時分前往，還能看見落日的餘暉撒向海面，散散步，吹吹海風，風景如畫，適合一家大小，是情侶拍拖的好去處，喜歡拍照打卡的朋友一定不能錯過，虎山擁有紅色欄杆，充滿日系氛圍。

3. 大澳美食

1/ 大澳街頭小食

在大澳這片小小的地方中，有不少富有特色的街頭小吃，如超大顆的咖喱魚蛋、滷水大墨魚、大片冰菠蘿、美白功效的白豆薏米水等，讓大家掃街！

黃金沙翁

首先，一定要嘗試即叫即炸黃金沙翁，剛出油鍋的麵團金黃蓬鬆，外皮酥脆內餡柔軟，富有麵粉和雞蛋的雙重香氣，外面有灑白糖卻不會過甜，熱呼呼的一口咬下去最好吃不過了，口感就像吃梳乎厘，沒有太多的油膩感，黃金沙翁十分受遊客以及當地居民的喜愛，喜歡吃甜食的大家一定會食過返尋味。

推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟



咖喱魚蛋

然後，踏入大澳市集就會聞到一股濃郁咖喱魚蛋的味道，永安街的魚蛋和市區的魚蛋是有區別的，永安街的魚蛋比市區的魚蛋大！非常惹味，是港式風味的首選，大大粒的魚蛋爽脆彈牙，有辣及不辣選擇，質感一流很彈牙。

推薦指數：🌟🌟🌟🌟



隱姑茶果

再者，老鄉村才有的民間小吃茶果在大澳的「隱姑茶果」也能找到，甜的茶果內有糖、芝麻及花生碎。鹹的餡料就是眉豆及花生，還有那種據說有藥效的雞屎藤，是獨特的味道。

地址：大澳永安街11號A

推薦指數：🌟🌟🌟



炭烤雞蛋仔

之後，來到大澳一定要嘗試一下炭烤雞蛋仔，每一次經過都是大排長龍！有別於一般的雞蛋仔，老闆堅持使用炭火烹調雞蛋仔，為了讓顧客可以吃到別出一格的雞蛋仔，這家雞蛋仔沒有花巧的味道，味道只有經典的原味，店家為了保持質量所以炭爐只有一個，為了給顧客提供最好吃的雞蛋仔，讓顧客品嚐到炭香味的雞蛋仔，用最用心的心思去製作。

推薦指數：🌟🌟🌟



車站豆腐花

車站豆腐花是大澳街坊的至愛，原店在巴士總站附近，十多年前搬到內街。車站豆腐花是香港傳統的糖水店，主打豆腐花和芝麻糊，豆腐花可以根據自己的口味加入適量的黃糖，豆腐花每日新鮮製成，帶有淡淡的豆味，入口滑嫩，加入黃糖更把味道提升至另一層次。豆腐花更可拼其他甜品，像芝麻糊、花生糊等，一次過品嘗兩款味道。

推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟



2/ NAK Kafe咖啡店

NAK Kafe咖啡店擁有粉色的牆身，喜歡慢活生活的朋友一定要前來打卡，Cafe裡面有多款輕食和甜品供應，大家可以考慮坐在戶外的位置，可以一邊欣賞到河景，盡情放空，體驗生活的愜意，一邊喝著咖啡，一邊吹著海風，讓人有種猶如度假的感覺。

地址：永安街20號

營業時間：10:30am-6:30pm（週一休息）



3/ 橫水渡小廚

除了小食及輕食外，大澳的橫水渡小廚主打各式小炒，擁有最佳的經典情懷，是另一種美食！橫水渡小廚位於吉慶街「 關帝古廟 」的旁邊，多種菜色裏都加入了大澳元素，例如：大澳居民曬製的魷魚乾、蝦醬的烹飪料理。有不少特色菜色例如炸墨魚丸、燒鵝、椒鹽豆腐等。為了就是想要大家品嚐屬於大澳的味道，搭配棚屋的河景，讓濃郁的海味陪伴幸福的你。

地址：大澳吉慶前街33號地下

營業時間：11:30-17:30



4. 大澳手信

蝦醬＋花膠（大澳益昌號及大澳蝦醬廠）

大澳當地居民以漁業維持生活，街道上有不少海味舖醃製和生曬海鮮，大澳村民販售不同的乾貨產品，其乾貨市場亦甚有特色，有著香氣四溢的鹹魚、魚乾、蝦醬等。可作手信買回家，尤其蝦醬最受歡迎，適合炒菜，別具一番風味。

「大澳益昌號」是大澳老字號，由漁民新鮮捕獲，並於大澳本店曬場天然生曬，過程中沒有經過蒸煮加工，絕不含防腐劑，可安心食用。另外，大澳另一家百年老店蝦醬廠 – 鄭祥興蝦醬，是大澳最古老的蝦醬廠。雖然製作簡單，卻是大澳最馳名的食品，也是香港人居家煮飯必不可少的一種醬料。

5. 大澳水鄉花燈節

近年中秋節，大澳都會舉辦「大澳水鄉花燈節」，屆時各條大街都會掛上手繪燈籠，令大澳充滿一片歡欣的中秋節氣氛，並呈現獨特的水鄉情懷！花燈節還有⼿繪燈籠創作⼯作坊、⼤澳⼩⿓賽市集、搖櫓游涌、⽂化體驗團、攝影相⽚展、⾳樂會等不同的活動，讓你感受到大澳的獨有文化。

【本文獲「KKday」授權轉載。】