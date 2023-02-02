The Matcha Tokyo買1送1！每杯最平$15起 一連2日全線分店都有份
The Matcha Tokyo買1送1！日本過江龍抹茶專門店The Matcha Tokyo，一連2日推出快閃茶飲買1送1優惠，折後每杯最平只需$15，全線分店都適用，即了解優惠詳情寺歎抵價茶飲啦！
The Matcha Tokyo買1送1！每杯最平$15起 一連2日全線分店都有份
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日本過江龍抹茶專門店「The Matcha Tokyo」，為迎接香港店開幕1週年，將於2月3日及4日，一連2日於全線分店推出飲品買1送1優惠活動，折後平均每杯只需$15起，相當抵飲！
優惠期間，只需於網上登記成為The Matcha Tokyo的會員，即可享有飲品買1送1優惠。優惠適用於餐牌上所有飲品，包括京都宇治抹茶、抹茶鮮奶、抹茶特濃咖啡鮮奶、焙茶鮮奶、抹茶檸檬特飲、抹茶香蕉雜莓奶昔等。
提提大家，今次優惠只接受以電子方式結帳，詳情可到The Matcha Tokyo官方網頁及社交平台了解。
The Matcha Tokyo飲品買一送一優惠
日期：2月3日及4日
地點：全線分店
The Matcha Tokyo分店詳情
銅鑼灣店：銅鑼灣勿地臣街8號地下
荃灣店：荃灣白田壩街45號南豐紗廠地下G01號舖
尖沙咀店：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2樓B201號舖
屯門店：屯門屯順街1號屯門市廣場1樓1133號舖
中環店： 中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓3號舖
數碼港店：薄扶林數碼港道100號數碼港三座C區資訊科技大道3樓303號舖
1. The Matcha Tokyo買一送一優惠日期為？
The Matcha Tokyo買一送一優惠日期為2月3日至4日，詳情可參閱內文。
2. The Matcha Tokyo買一送一優惠適用於？
The Matcha Tokyo買一送一優惠適用於全線分店及餐牌上所有飲品，詳情可參閱內文。