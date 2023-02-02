The Matcha Tokyo買1送1！日本過江龍抹茶專門店The Matcha Tokyo，一連2日推出快閃茶飲買1送1優惠，折後每杯最平只需$15，全線分店都適用，即了解優惠詳情寺歎抵價茶飲啦！

The Matcha Tokyo買1送1！每杯最平$15起 一連2日全線分店都有份

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（圖片來源：The Matcha Tokyo）

日本過江龍抹茶專門店「The Matcha Tokyo」，為迎接香港店開幕1週年，將於2月3日及4日，一連2日於全線分店推出飲品買1送1優惠活動，折後平均每杯只需$15起，相當抵飲！

優惠期間，只需於網上登記成為The Matcha Tokyo的會員，即可享有飲品買1送1優惠。優惠適用於餐牌上所有飲品，包括京都宇治抹茶、抹茶鮮奶、抹茶特濃咖啡鮮奶、焙茶鮮奶、抹茶檸檬特飲、抹茶香蕉雜莓奶昔等。

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提提大家，今次優惠只接受以電子方式結帳，詳情可到The Matcha Tokyo官方網頁及社交平台了解。

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The Matcha Tokyo飲品買一送一優惠

日期：2月3日及4日

地點：全線分店



The Matcha Tokyo分店詳情

銅鑼灣店：銅鑼灣勿地臣街8號地下

荃灣店：荃灣白田壩街45號南豐紗廠地下G01號舖

尖沙咀店：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2樓B201號舖

屯門店：屯門屯順街1號屯門市廣場1樓1133號舖

中環店： 中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓3號舖

數碼港店：薄扶林數碼港道100號數碼港三座C區資訊科技大道3樓303號舖

