澳門美食｜零差評「無骨雞翼包」 大三巴隱世茶檔位置考起本地人
今期去探一間澳門「隱世露天茶檔」，親民平價，30、40蚊就食餐飽，踎喺井邊就食，穿越翻80年代，呢度嘅無骨雞翼包引得無數澳門人，開GPS都要「跋山涉水」專程打卡。
露天茶檔 神隱茨林圍後巷
隱藏喺茨林圍（在大三巴牌坊後方）嘅文哥雞翼包對為食妹嚟講有啲「挑戰性」，開住導航四周圍搵，門口就得丁碎咁大，一唔小心就行過龍。👇👇👇
呢間店睇起身好似開喺夾縫入邊咁，再行幾步穿過窄巷就豁然開朗。一口深井、一襲涼蔭、幾張板凳，簡簡單單但有種隔世悠然嘅氛圍。
呢度最出名嘅就係無骨雞翼包，為咗呢一份美味，無數澳門人同遊客願意「踏破鐵鞋」嚟會佢。話不多講，我哋即刻去片！
頭牌美味 包香不怕巷子深
1. 人氣火爆全網零差評
呢段時間為食妹嘅小紅書首頁，簡直要俾「文哥雞翼包」刷爆！話佢最紅，一啲都唔過份～呢件無骨雞翼包堪稱0差評，平靚正係佢嘅標籤。
「文哥雞翼包」點止雞翼包，無骨雞翼公仔麵、辣魚三文治、蕃茄牛尾湯通粉、瓦煲香滑奶茶都各有捧場客👇👇👇
2. 無骨雞翼包玩出花樣
無骨雞翼包嘅花臣都好多，齋包底都有豬仔包、甜餐包、鹹餐包三種選擇，有辣有唔辣，仲可以加芝士、辣魚、肉鬆呢幾種料，滿足唔同口味嘅為食精！
無骨雞翼包
豬扒包平時就食得多了，無骨雞翼包為食妹都係第一次食。作為店內嘅頭牌美食，一上檯就有被香到，終於理解點解咁多人「跋山涉水」都要嚟食！
揭開塊包就可以見到手板咁大塊嘅雞翼，每一啖都係肉慾爆擊！不得不讚，雞翼醃到鹹香入味，忍唔住食多兩啖，而且無骨嘅設計岩曬我呢啲懶人～
芝士雞翼包
為食妹最推薦嘅就係芝士無骨雞翼包，加咗芝士嘅無骨雞翼包直程係香上加香。芝士片俾雞翼同包嘅溫度所融化，食嘅時候仲可以拉絲，睇住都流曬口水！
3. 仲有無骨雞翼「周邊」
「沒有人比文哥更懂雞翼包」，除咗無骨雞翼包，呢度仲衍生出好多種無骨雞翼「周邊美食」。
無骨雞翼公仔麵
為食妹坐觀成個下午，發現最多人叫嘅就係無骨雞翼公仔麵，隔離檯high tea嘅哥仔人手一碗！「燒雞翼～我鍾意食～」雞翼同公仔麵呢個黃金CP，好味頂肚又抵食！
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平價爆款 通通都不能錯過
「文哥」拿手絕活不止於無骨雞翼，口口相傳嘅美味仲有好多。
辣魚三文治
例如辣魚治就深得我心～三文治烤得微微地燶，尤為香脆。辣魚蓉好有料，餡夠足！辣魚蓉辣而不嗆，連只可以食微微辣嘅我都可以接受。鮮、香、辣，彈響舌尖三重奏！
蕃茄牛尾湯通粉
上個禮拜食咗乾炒牛通，今日就嘆蕃茄牛尾通。蕃茄底濃郁到稠糊，吃得出蕃茄肉蓉。牛尾燉得超級綿淋，入口即化。睇起身普通嘅菜式，味道卻完全不含糊！
瓦煲香滑奶茶
最後整翻杯瓦煲奶茶，為今日搵食加上完滿嘅句號。瓦煲奶茶絲滑濃郁，茶味、奶味、甜味融合得啱啱好，完全唔駛加糖中和都可以接受！
丨文哥雞翼飽丨
喺邊度食：導航到「澳門茨林圍」
幾時有得食：10:00-20:00
搵食電話：+853-66699065
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