【繡球花】大地回春之際，林林總總的花朵已盛放。繼有白梅、鐘花櫻花、鬱金香於鄉郊爭奇鬥豔，市區的繡球花亦已在街上盛開。賞靚花，不一定要到郊外。不少花卉其實入春後，已悄悄在大家的身邊綻放。

香港繡球花｜天水圍繡球花免費睇！睇靚花唔一定入郊外 附交通

繡球花（又名八仙花、紫陽花）經已在天水圍公園裡綻放！在噴池、小徑旁，都充滿了五彩繽紛的繡球花，為這個市區公園添上色彩！

繡球花是常見的觀賞性植物，花期在春至夏季，往往在溫度上升至約攝氏20度時便會開花。繡球花擁有多種顏色，除了天水圍公園現有的粉紅色、粉藍色、紫色以及紅色，亦有白色、黃色和橙色的。繡球花會長出甚麼顏色，取決於土壤的養分含量，例如泥土中若有較多的氮和較少鉀，會使繡球花變得更紅。繡球花亦有機會隨時間或環境轉變而轉色。

在不同顏色夾雜下，花圃變得萬紫千紅，相當美觀。喜歡繡球花的朋友，若在天水圍賞花後意猶未盡，可待3月時參觀以繡球花為主題花的「香港花卉展覽2023」，活動詳情如下：

天水圍繡球花

地址：天水圍天瑞路6號天水圍公園（近銀座廣場）

開放時間：24小時

收費：免費

交通：於輕鐵銀座站下車，穿過銀座廣場後進入天水圍公園；

乘搭龍運巴士A37、E37C號綫於嘉湖海逸酒店站下車；乘搭嶼巴B2P號綫於嘉湖銀座站下車或乘搭城巴969、969C號綫於輕鐵銀座站下車，再穿過銀座廣場後進入天水圍公園



（圖片授權：FB@Fong Fong Cheung）