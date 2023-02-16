大埔一大片繡球花海！同場還有山茶花/櫻花/蝦仔花百花齊放

踏入2月立春季節，最近有網民於大埔海濱公園拍攝到有多款花品種正值盛開，包括有蝦子花、櫻花，還有繡球花、郁李花、重瓣山櫻花等等，五顏六色的鮮花在公園內爭豔頗為壯觀，有興趣前往的朋友記得把握機會！

大埔海濱花園花海！繡球花/山茶花/櫻花/蝦仔花百花齊放 附交通

（圖片來源：FB@Chung Poon 授權使用）

最近有網民在Facebook分享攝於大埔海濱公園的風景相，公園內有一大片五顏六色的繡球花海，對正香港回歸紀念塔，可以沿著花海散步賞花相當寫意！繡球花花期通常在3月至5月，今年提早至1-2月已經開花，相信都吸引了不少喜歡繡球花的朋友！

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而在大埔海濱公園入口右手邊，就有幾棵淺粉紅的富士櫻，雖然尚未完全盛開，但粉嫩色的富士櫻花仍然充滿少女初戀感！除了富士櫻之外，昆蟲屋附近還有幾棵鐘花櫻桃（又名重瓣山櫻花），顏色較富士櫻深色桃紅得多，相當艷麗奪目！

而近玫瑰園附近，都有白、粉紅為主色的郁李花，花瓣分單瓣和重瓣種， 望上去大小型似櫻花。除郁李花之外，有網民亦於Facebook「旅行團關注組」分享拍攝到正在盛開的杜鵑花，桃紅色一大片相當吸睛，而且還有少量黃色蕙蘭花和山茶花，值得留意的是，山茶花花期通常在1-3月，想欣賞的朋友就要把握機會啦！

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除了上述玫瑰園附近盛開的各式各樣花，有網民於Facebook「香港風景攝影會」群組，分享了拍攝到蝦仔花（又名蝦米花），恰巧有隻繡眼鳥停留在枝幹上，完美呈現「鳥語花香」一詞，網民都紛紛感嘆：「牠們在如此盡情享受大自然！」相當有詩意！

大埔海濱公園

地址：香港新界大埔區大埔大發街

開放時間：公園每日24小時開放，昆蟲屋（上午8時至晚上7時）

價錢：免費

