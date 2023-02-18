金黃色油菜花海深圳震撼盛開　40萬㎡免費參觀地鐵可達啱一家郊遊

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初春來到，深圳各色花海又火出圈了！其中歡樂田園的油菜花已有花海規模，400畝油菜花沿着田埂地勢起伏，用金色籠罩了整片空地，這樣的花海盛況正在進行中。



金燦燦的花海，到底有多美，當然是看過才知道！跟上我們，去赴一場美好的花事吧！

400000㎡油菜花 花開成海

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去光明歡樂田園的路上，沿途滿目春光，令人心情舒暢。當你看到連綿不絕的金黃色，就知道花海就在前方。

400000多平米​油菜花海在這裏競相綻放，呈現出「花滿大地」景觀。層層疊疊的金黃花朵如潮水般湧向遠方，呈現出一派欣欣向榮的景象，讓人流連忘返。

登高望遠，油菜花金黃的尖，生綠的底，搭配出春天的田園感。站在高地，前是青綠的草地，後是金黃的油菜花，富有層次感。

視野拉近，茁壯生長的油菜花，開得濃密而茂盛，有些甚至高度過人，轟轟烈烈毫不粉飾，滿目皆是金黃的喜悦。

開往「春天的列車」 這個春天要火出圈啦！

穿越花海，隔着連綿的金色油菜花，還能望見不遠處一條高架鐵軌。幸運的話，就能和我們一樣看到飛馳而過的列車。轟隆隆～～看！列車快速行駛過花海，金燦燦的油菜花和山林枝葉被吹得沙沙出聲，搖頭晃腦的，活潑極了。

這裏是贛深高鐵的線路，平均十幾分鍾就有一班車路過。不少遊客在這個位置用高鐵做背景拍照，還給這些列車起了一個浪漫的名字—「開往春天的列車」。

梯田上的油菜花 隨便拍拍都很出片

油畫裏的梯田

遠處望去，田埂把花海分割成了梯田的模樣，錯落有致，青翠的草野上點綴着奪目的花朵，層次感極強。即便田埂由黃土堆砌而成，在花海中不但不顯得簡陋，反而增加了田園的氛圍感。

我們順着田埂走去，不用擔心會踩踏花株，輕鬆走進花海深處，享受短暫的美好時光。

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花海中有幾處紅色的飄帶打卡點，不少喜愛拍照的遊客都聚攏在此。不妨藉着紅色的絲帶拍向遠方，照片同樣出彩。

花海中的小火車

望向花海，一輛彩色的彩色小火車從連綿的油菜花海里行駛出來，車上的孩子開心得搖頭晃腦了起來。走入花叢和小火車來張合影，就能收穫一張童趣滿滿的大片。

花海綠蔭

花田裏挺立着的幾棵大樹，別有一番韻味，為油菜花增添了幾分氛圍感。在樹下休憩，遠遠望去悠閒寧靜。

正值春光爛漫時，爭着與油菜花合影的人們，臉上都洋溢着幸福滿滿的笑容，這樣的一天真的太讓人難忘了。

光明歡樂田園：油菜花

🕙 花期｜2-3月為油菜花最佳觀賞季

🎫 門票｜免費 需要預約關注微信號「光明歡樂田園」進行預約即可

🏠 地址｜深圳市光明區歡樂田園北門

🚗 交通｜深圳地鐵6號線支線-圳美A1口步行17分鐘；光明小鎮·歡樂田園公交站 ；自駕可停車至歡田園2號停車場



⚠️ 温馨提示

請勿踩踏花朵、亂扔垃圾

田園間注意防蚊蟲叮咬

園內可租借小電動



【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】