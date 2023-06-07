茶飲優惠｜7大茶飲店限時優惠 天仁推5大優惠、賞茶$10換購飲品

茶飲優惠，夏日炎炎，出街時都想買杯手搖飲品消消暑。香港最新7大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、賞茶、一芳水果茶等，分別有買一送一、外賣優惠優惠等。即睇茶飲店減價優惠推介。



7大茶飲店限時優惠 天仁推5大優惠、賞茶$10換購飲品

【1】天仁茗茶 —— 買一送一、外賣優惠等

天仁茗茶推出5大優惠，分別是信用卡付款優惠、Deliveroo外賣優惠、Alipay HK茶飲卡優惠以及2個環保優惠。



優惠一：

即日起至6月25日，購買餐牌上任何中杯裝飲品，只要用WeWa或EarnMORE信用卡付款，就可以買一送一！

*金鐘、誠品、一田、UNY及香港國際機場分店分店除外



優惠二：

天仁茗茶與Deliveroo推廣優惠套餐，由即日起至6月30日，經Deliveroo購買飲品，最抵可以享有$25/杯！不過，此優惠只限大杯半糖少冰，且優惠不能同時使用，下單前記得留意啊。



優惠三：

天仁茗茶亦聯同Alipay HK推出茶飲卡優惠，由即日起至7月31日，只要上AlipayHK APP就可以用$9購買到3張茶飲卡，共值$18，即買即用。

*優惠不適用於機場、山頂、一田、誠品、UNY、LAB CONCEPT店。名額有限，先到先得，送完即止。

優惠四：

即日起至12月31日，到天仁購買飲品的時候，自備飲料杯可以減$1。但是，自攜杯需要自行清潔乾淨，不設洗杯服務。如果自攜杯容量不足夠盛裝購買飲品容量，剩餘的茶飲，不會提供二次盛載和退還差價。天仁茗茶建議大家帶自攜杯時，不應選擇保麗龍、PLA杯、一般外帶紙杯、膠樽等不能重覆使用之的材質。而且要確保飲料杯可以承受0°C - 100°C。



優惠五：

即日起至7月15日，自備環保飲管都可以減$1。只要在落單時出示自備的環保飲管，即可減$1。此優惠可與自攜杯同時使用，最多減$2！大家需要留意，飲管需以環保和可循環再用為準則，而且與環保杯一樣不設清洗服務。

茶飲店限時優惠【1】天仁茗茶

推廣地點：天仁茗茶分店

推廣日期：優惠一：即日起至6月25日

優惠二：即日起至6月30日

優惠三：即日起至7月31日

優惠四：即日起至12月31日

優惠五：即日起至7月15日



【2】賞茶 —— $10優惠

賞茶大埔超級城分店即將結業，在最後營業的3日與大家道別。在6月9日至11日，在分店購買1杯正價飲品，可以用優惠價$10購買一杯指定飲品。

（圖片來源：賞茶）

茶飲店限時優惠【2】賞茶

推廣地點：賞茶大埔超級城分店

推廣日期：即日起至6月30日（逢星期二）



【3】一芳水果茶 —— 減$10優惠

一芳會員有福了，6月逢星期二到分店購買水果系列茶飲，即可減$10！優惠只限L size杯，而且只有在門市購買才有優惠。

*不適用於期間限定水果茶

*不適用於尖沙咀海港城店

（圖片來源：一芳）

茶飲店限時優惠【3】一芳水果茶

推廣地點：一芳水果茶分店

推廣日期：即日起至6月30日（逢星期二）



【4】歇脚亭 —— 加料優惠

歇脚亭推出限時加料優惠，由即日起至7月1日，凡購買售價$28的輕糖版正宗奶茶/正宗奶綠/烏龍奶茶，可以免費選擇2至3款加料！9款加料包括：大珍珠/布丁/仙草凍/豆花/荔枝椰果/咖啡凍/蘆薈/寒天晶球/紅豆。

（圖片來源：歇脚亭）

茶飲店限時優惠【4】歇脚亭

推廣地點：歇脚亭全線分店

推廣日期：即日起至7月1日



【5】象茶 —— 6週年優惠月

象茶慶祝開店6週年，在6月推出了全線專享卡和三週優惠。



全線專享卡：

買一杯$24以上飲品，可以享雙重印花。每儲8個印花就可以免費換一杯飲品，簡單來說即是買五送一！



三週優惠：

1/6-4/6｜買任何兩杯飲品 第二杯即可減$6

5/6-11/6｜買滿$24 即送$4優惠券乙張

12/6-18/6｜凡出示與父親合照 買任何兩杯飲品 第二杯即享半價

（圖片來源：象茶）

茶飲店限時優惠【5】象茶

推廣地點：象茶分店

推廣日期：2023年6月



【6】KiKi 茶 —— 半價優惠

KiKi茶推出限時開幕優惠，即日起至6月9日，在東薈城TASTE店購買茶飲和所有小食都可以享有半價優惠！

*優惠只限KiKi茶東薈城TASTE店使用

（圖片來源：KiKi茶）

茶飲店限時優惠【6】KiKi茶

推廣地點：KiKi茶東薈城TASTE店（大嶼山東涌達東路20號東薈城B1-B10號鋪）

推廣日期：即日起至6月9日



【7】料杯杯 —— 9折優惠

電影迷有口福了！料杯杯聯同Movie Town推出優惠，由即日起至6月30日，憑Movie Town當日之有效實體戲票去料杯杯惠顧任何正價飲品，就可以享有9折優惠！每張當日戲票只可享用9折優惠一次，而且不可與其他優惠同時使用。

（圖片來源：料杯杯）

茶飲店限時優惠【7】料杯杯

推廣地點：料杯杯（沙田新城市廣場1期1樓156號舖）

推廣日期：即日起至6月30日

