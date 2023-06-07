茶飲優惠｜7大茶飲店限時優惠 天仁推5大優惠、賞茶$10換購飲品
茶飲優惠，夏日炎炎，出街時都想買杯手搖飲品消消暑。香港最新7大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、賞茶、一芳水果茶等，分別有買一送一、外賣優惠優惠等。即睇茶飲店減價優惠推介。
7大茶飲店限時優惠 天仁推5大優惠、賞茶$10換購飲品
【1】天仁茗茶 —— 買一送一、外賣優惠等
天仁茗茶推出5大優惠，分別是信用卡付款優惠、Deliveroo外賣優惠、Alipay HK茶飲卡優惠以及2個環保優惠。
優惠一：
即日起至6月25日，購買餐牌上任何中杯裝飲品，只要用WeWa或EarnMORE信用卡付款，就可以買一送一！
*金鐘、誠品、一田、UNY及香港國際機場分店分店除外
優惠二：
天仁茗茶與Deliveroo推廣優惠套餐，由即日起至6月30日，經Deliveroo購買飲品，最抵可以享有$25/杯！不過，此優惠只限大杯半糖少冰，且優惠不能同時使用，下單前記得留意啊。
優惠三：
天仁茗茶亦聯同Alipay HK推出茶飲卡優惠，由即日起至7月31日，只要上AlipayHK APP就可以用$9購買到3張茶飲卡，共值$18，即買即用。
*優惠不適用於機場、山頂、一田、誠品、UNY、LAB CONCEPT店。名額有限，先到先得，送完即止。
優惠四：
即日起至12月31日，到天仁購買飲品的時候，自備飲料杯可以減$1。但是，自攜杯需要自行清潔乾淨，不設洗杯服務。如果自攜杯容量不足夠盛裝購買飲品容量，剩餘的茶飲，不會提供二次盛載和退還差價。天仁茗茶建議大家帶自攜杯時，不應選擇保麗龍、PLA杯、一般外帶紙杯、膠樽等不能重覆使用之的材質。而且要確保飲料杯可以承受0°C - 100°C。
優惠五：
即日起至7月15日，自備環保飲管都可以減$1。只要在落單時出示自備的環保飲管，即可減$1。此優惠可與自攜杯同時使用，最多減$2！大家需要留意，飲管需以環保和可循環再用為準則，而且與環保杯一樣不設清洗服務。
茶飲店限時優惠【1】天仁茗茶
推廣地點：天仁茗茶分店
推廣日期：優惠一：即日起至6月25日
優惠二：即日起至6月30日
優惠三：即日起至7月31日
優惠四：即日起至12月31日
優惠五：即日起至7月15日
【2】賞茶 —— $10優惠
賞茶大埔超級城分店即將結業，在最後營業的3日與大家道別。在6月9日至11日，在分店購買1杯正價飲品，可以用優惠價$10購買一杯指定飲品。
茶飲店限時優惠【2】賞茶
推廣地點：賞茶大埔超級城分店
推廣日期：即日起至6月30日（逢星期二）
【3】一芳水果茶 —— 減$10優惠
一芳會員有福了，6月逢星期二到分店購買水果系列茶飲，即可減$10！優惠只限L size杯，而且只有在門市購買才有優惠。
*不適用於期間限定水果茶
*不適用於尖沙咀海港城店
茶飲店限時優惠【3】一芳水果茶
推廣地點：一芳水果茶分店
推廣日期：即日起至6月30日（逢星期二）
【4】歇脚亭 —— 加料優惠
歇脚亭推出限時加料優惠，由即日起至7月1日，凡購買售價$28的輕糖版正宗奶茶/正宗奶綠/烏龍奶茶，可以免費選擇2至3款加料！9款加料包括：大珍珠/布丁/仙草凍/豆花/荔枝椰果/咖啡凍/蘆薈/寒天晶球/紅豆。
茶飲店限時優惠【4】歇脚亭
推廣地點：歇脚亭全線分店
推廣日期：即日起至7月1日
【5】象茶 —— 6週年優惠月
象茶慶祝開店6週年，在6月推出了全線專享卡和三週優惠。
全線專享卡：
買一杯$24以上飲品，可以享雙重印花。每儲8個印花就可以免費換一杯飲品，簡單來說即是買五送一！
三週優惠：
1/6-4/6｜買任何兩杯飲品 第二杯即可減$6
5/6-11/6｜買滿$24 即送$4優惠券乙張
12/6-18/6｜凡出示與父親合照 買任何兩杯飲品 第二杯即享半價
茶飲店限時優惠【5】象茶
推廣地點：象茶分店
推廣日期：2023年6月
【6】KiKi 茶 —— 半價優惠
KiKi茶推出限時開幕優惠，即日起至6月9日，在東薈城TASTE店購買茶飲和所有小食都可以享有半價優惠！
*優惠只限KiKi茶東薈城TASTE店使用
茶飲店限時優惠【6】KiKi茶
推廣地點：KiKi茶東薈城TASTE店（大嶼山東涌達東路20號東薈城B1-B10號鋪）
推廣日期：即日起至6月9日
【7】料杯杯 —— 9折優惠
電影迷有口福了！料杯杯聯同Movie Town推出優惠，由即日起至6月30日，憑Movie Town當日之有效實體戲票去料杯杯惠顧任何正價飲品，就可以享有9折優惠！每張當日戲票只可享用9折優惠一次，而且不可與其他優惠同時使用。
茶飲店限時優惠【7】料杯杯
推廣地點：料杯杯（沙田新城市廣場1期1樓156號舖）
推廣日期：即日起至6月30日
1. 全港最新有多少茶飲優惠？
全港最新茶飲優惠共有7大優惠，包括天仁茗茶、賞茶、一芳水果茶等，詳情可參閱內文。
2. 全港最新茶飲優惠有哪些優惠？
全港最新茶飲優惠包括買一送一、外賣優惠、$10加購指定茶飲等，詳情可參閱內文。