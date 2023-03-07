天仁茗茶優惠｜指定茶飲每杯減$4+外送85折！新推919深焙系列

天仁茗茶優惠！指定茶飲每杯減$4優惠，另全新推出919深培系列，於全線門市只要購買指定茶飲即可享有每杯減$4優惠，如用指定外賣平台購買更可享有85折優惠！喜愛茶飲的朋友，即了解優惠詳情，以抵價歎大杯茶飲啦！

天仁茗茶優惠｜919深焙系列正式登場！珍珠奶茶每杯減$4+外送85折

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香港天仁茗茶早前推出全新919深焙系列，由即日起至3月13日，到天仁茗茶全線任何一間分店購買919深焙珍珠奶茶（中杯或大杯) ，均可享每杯減$4優惠。919系列的屬重度焙火，茶味屬沉香及相對913系列較濃，喜歡濃味茶飲的朋友怎可錯過！

除了919系列指定茶飲減$4優惠，另外天仁茗茶與飲食外賣平台Deliveroo合作，由即日起至3月12日，凡購買919深焙奶系列（中杯或大杯) ，每杯更可享85折優惠（只適用於外送服務）。

天仁茗茶每杯減$4優惠

日期：即日起至3月13日

地點：全線香港天仁茗茶門市



*優惠只限919深焙珍珠奶茶（中杯或大杯)



天仁茗茶外送85折優惠

日期：即日起至3月12日

平台：戶戶送 Deliveroo



*優惠只適用於外送服務

*優惠只限919深焙奶系列（中杯或大杯)

