【大圍美食】大圍一間人氣咖啡麵包店最近推出新品「小山園抹茶麻糬吐司」，軟熟吐司上放上煙韌麻糬，配上濃郁抹茶及自家製Gelato，賣相吸引之餘，味道口感更是讓人甚為驚喜！

大圍小山園抹茶麻糬吐司！超煙韌麻糬+濃郁抹茶、配自家製Gelato

大圍人氣咖啡烘焙店「Dear Coffee & Bakery」，向來主打各款特色麵包、貝果等，最近店方宣布，推出大圍店週末限定新品「小山園抹茶麻糬吐司」。

（圖片來源：FB@Dear Coffee & Bakery）

新品使用軟熟小山園抹茶湯種吐司，面上覆蓋一大片帶有米香的麻糬，口感煙韌軟糯，更灑上淡淡抹茶粉，配上自家製草莓Gelato雪糕，濃郁又可口，食用之前記得要淋上濃濃抹茶醬，味道層次更佳！

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店方表示，由於新鮮製作Gelato，溶化速度相較一般雪糕快，因此「小山園抹茶麻糬吐司」只限堂食，絕對是抹茶控至愛。

除了麻糬吐司外，Dear Coffee & Bakery主要提供多款人氣貝果、麵包等，本月包括有芥末只蓮藕薯蓉拖鞋包、伯爵生朱古力軟法包、小山園抹茶貝果配抹茶醬、熟成泡菜軟芝士貝果、四季春藍莓Scone等，款款都賣相吸引，配上咖啡更是一流。

Dear Coffee & Bakery 詳情

地址：大圍田心街20號雲疊花園商場地下7號舖

營業時間：10:00 - 18:00

電話：2682 0093



Dear Coffee & Bakery 尖沙咀Pop-up店詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓B201-C01AB, B2

營業時間：12:00 - 20:30

期間限定：即日起至3月30日

