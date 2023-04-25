日式居酒屋文化傳到香港後，不少港人也愛上這種輕鬆休閒的用餐方式。與同事或友人下班後細嘗豐富多樣的小吃料理，小酌幾杯，告別一天的辛勞。在香港有很多特色的居酒屋值得一訪，今次記者精選9間人氣居酒屋推仲給大家，下次聚餐不妨考慮。

居酒屋推介︳精選9間日式居酒屋 炭烤串燒/和牛壽喜燒/清酒任飲

香港居酒屋推薦【1】Birdie

位於蘇豪 H Code的Birdie，由來自福岡的日本大廚主理，主打日式炭火燒雞串燒。雞肉12大部位，例如雞翼、雞皮、雞軟骨、雞頸、雞肝、雞心元（即雞的大動脈）等，全部選用新鮮黃油雞，又嫩又滑，味道一試難忘！點餐過後，坐在弧形開放式吧枱前，可近距離欣賞大廚在備長炭炭爐前燒串燒、落調味、來回翻轉串燒、浸醬…一氣呵成，親眼看日藉師傅即點即燒，仿如置身日本屋台用餐！

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香港居酒屋推薦【1】Birdie

推薦菜式：炭火燒雞串燒、寶石玉子、和牛崩沙腩

地址：中環砵甸乍街45號The Steps ‧ H Code 9樓

營業時間：星期一至六1200 - 1430；1800 - 2300、星期日全日休息



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香港居酒屋推薦【2】Maison Meiji

Maison Meiji 坐落於灣仔茂蘿街M7，是一座擁有百年歷史、現已列為二級歷史建築的戰前樓宇，極具歷史價值。配合古色古香的樓宇環境，Maison Meiji 裝潢以日本明治維新為創作靈感，有和室榻榻米、雲石枱及木櫈家具，配合紅黑白拼花馬賽克地磚及紅白色法式窗戶等，貫徹「和洋折衷」的西日文化融合。

食物方面盡是地道的日本居酒屋風味。由日藉總廚領軍，一系列正宗的日本鄉土料理，如青森帆立貝麵豉煮蛋、秋田奶油芝士配煙燻黃蘿蔔、名古屋豬大腸土手煮、大阪味噌牛筋等。

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香港居酒屋推薦【2】Maison Meiji

推薦菜式：帆立貝麵豉煮蛋、馬友一夜干、秋田奶油芝士配煙燻黃蘿蔔、咖喱蛋包飯

地址：灣仔茂蘿街7號1樓

營業時間：星期一至日：1200 - 2300



香港居酒屋推薦【3】權八居酒屋

來自日本的居酒屋權八，主打傳統江戶時代居酒屋的風味，菜系主分三大類，包括串燒、蕎麥麵及壽司，串燒均以備長炭烤製，蕎麥麵店內新鮮現做，魚鮮每天由日本直送，整體質素頗高！現時，權八尖沙咀店推出午餐買一送一，人均約HK$200，就食到A5和牛壽喜燒、三色吞拿魚丼或極上天婦羅丼，CP值高！

香港居酒屋推薦【3】權八居酒屋

推薦菜式：A5和牛壽喜燒、三色吞拿魚丼、極上天婦羅丼

地址：尖沙咀北京道一號28樓

營業時間：星期一至日 1130 - 0000



香港居酒屋推薦【4】須佐之男

居酒屋料理偏濃，好適合伴酒同吃！而中環須佐之男居酒屋，主打無味精日式料理與種類繁多的清酒，必然是好酒好肉的人的理想選擇！店家招牌料理為A5夢之和牛他他、地獄雞子、串燒、櫻花木煙熏香辣牛舌飯和日式叉燒香葱豬油飯等，加上各式清酒相伴，令人慾罷不能！此外，店內雖只有12個座位，但裝潢巧妙地運用鏡子與光線，營造出開揚的空間感，不像一般居酒屋般侷促。

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香港居酒屋推薦【4】須佐之男

推薦菜式：A5夢之和牛他他、地獄雞子、淡路島洋蔥沙律

地址：中環蘇豪伊利近街20號地舖

營業時間：星期二至五1600 - 0000、星期六至日15:00 - 00:00、星期一休息



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香港居酒屋推薦【5】OZAKAYA

位於灣仔的型格居酒屋OZAKAYA，用上日本新鮮直送和世界各地食材入饌，有多款創意料理。餐廳全新假日Brunch值得一試，包一款主菜及無限量供應多款前菜、甜品，主菜可選阿波美地雞、北海道白金豚、油甘魚鮫或高菜舞茸土鍋飯，亦可升級西京銀鱈魚（+$120）、龍蝦天婦羅（+$160）或和牛西冷（+$200）；任食的前菜有12款，如新鮮刺身、唐揚炸雞及多款卷物，甜品則有北海道奶脆牛奶雪糕及抹茶朱古力流心蛋糕，另有季節水果，同樣可以任食。嫌唔夠喉，多加$190，還可任飲四小時指定清酒、氣泡酒、紅白酒、汽水及鮮橙汁，非常抵食！

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香港居酒屋推薦【5】OZAKAYA

推薦菜式：西京銀鱈魚、阿波美地雞、北海道奶脆牛奶雪糕

地址：灣仔莊士敦道78號The Johnston1樓

營業時間：星期一至日 1200 - 1500；1800 - 2300



香港居酒屋推薦【6】鵜舞

荔枝角日式居酒屋「鵜舞」，以東京小巷及日本漁村風情為題，店內有各式魚鮮橫額海報、油紙燈籠、深木色調裝潢，洋溢懷舊的昭和風情！鵜舞主打燒鳥及軍鷄鍋，選用紀州備長炭，令雞肉燒得外脆肉嫩、炭香豐沛。此外，店內也備有一系列刺身、壽司、鍋物、釜飯、甜品及清酒等，食品選擇多多。

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香港居酒屋推薦【6】鵜舞

推薦菜式：鵜舞釜飯、徳島產阿波尾鶏雞翼、秋刀魚壽司、日式鰤魚串揚

地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期地下2號舖

營業時間：星期一至日 1200 - 1500；1800 - 2300



香港居酒屋推薦【7】Roji

Roji居酒屋，名字來自於日語「roji ura」，意為小巷的藏身之所。Roji特色之處是從傳統日式居酒屋料理中，加入了法國風味，令菜餚呈現出更獨特及細膩的風味，令人印象深刻。Roji招牌料理有海鮮釜飯，滿滿的雪蟹肉和三文魚子，下面的炊飯滲著香濃的紫蘇葉、香菇味及淡淡的鏗魚汁，風味獨特，份量可供二至四人享用，非常大份！此外，醬汁香濃creamy的明太子烏冬、以豬肉及牛肉製成的Sando亦是必吃心水。

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香港居酒屋推薦【7】Roji

推薦菜式：Seafood Box、Wagyu Box、Udon、Seafood Tartare、Chicken Katsu

地址：中環德己立街20A號地舖

營業時間：星期一至三 1700 - 2230、星期四至六 1700 - 0000、星期日全日休息



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香港居酒屋推薦【8】隱町

隱町為太子為一間只有8個座位的隱世居酒屋，主打是日本德島縣阿波尾雞製作的雞肉串燒系列，不少特別部位可細嘗，如雞心喉管、燒雞尾、雞胸脆骨等；另有不同的肉類及海鮮以供選擇，蘸上秘製燒汁更惹味。

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香港居酒屋推薦【8】隱町

推薦菜式：汁燒雞肉蔥串、蒜香牛肉蔥卷、免治雞肉棒

地址：太子花園街239號嘉慶苑地下C號舖

營業時間：星期一至六 1800 - 0100、星期日全日休息



香港居酒屋推薦【9】心烤大眾酒場

銅鑼灣居酒屋心烤大眾酒場，布置溫馨舒適，十分適合與好友或同事一同品味美食，聊天解壓。這兒主打足料大份的海膽丼、兵庫縣直送的處女蠔，亦有許多不同種類的日式料理，包括刺身、燒烤、送酒小菜、炸物、串燒及主食等等，選擇豐富。

詳情可看以下連結：

香港居酒屋推薦【9】心烤大眾酒場

推薦菜式：海膽丼、心烤海鮮舫、各式魚刺身

地址：銅鑼灣駱克道487號駱克駅21樓

營業時間：星期一至六 1800 - 0100、星期日全日休息

