屯門美食｜4間隱世特色Cafe及餐廳　手沖咖啡異國風裝潢啱哂打卡

屯門給人的感覺很多時是很偏僻，隨著市區發展，越來越多大企業進駐屯門，但同時亦開了越來越多特色餐廳。



今次，小編整理了4間隱世特色小店，這些小店除了適合打卡之餘，仍有高質素的美食。週末假期時大家不妨到屯門一轉去支持一下這些隱世特色小店吧～

來看看屯門這4間隱世小店！來個chill的下午吧👇👇👇

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1. Kaleido Coffee

Kaleido Coffee位於屯門置樂的彩華花園，以白色和木系作主調，設計簡約走日系風格。小店主打精品咖啡，亦有手沖咖啡及虹吸咖啡。店內選用世界咖啡拉花大賽都指定的意大利Cafe Racer Sanremo咖啡機，House Blend 是 Nutty的巴西和印尼咖啡豆拼配，牛奶則採用澳洲O’Lait牛奶。屯門置樂一帶不多咖啡店，Kaleido Coffee則成了一個小綠洲，有機會的話絕對要試一次它們的蘋果美式咖啡！除了咖啡，亦有售賣輕食及手製甜點。

地址：屯門青山公路351號彩華花園地下21號舖

營業時間：星期一至四 08:30- 19:00 / 星期五 08:30- 22:00 / 星期六至日 09:30 – 19:00



2. Lorway Coffee & Bakery

位於屯門中央廣場地下的Lorway Coffee & Bakery，以自然為裝修風格，綠配白的裝條，加上落地玻璃窗，自然光充沛，令店內別具空間感。Lorway Coffee & Bakery雖然位於屯門工廠區一帶，因此咖啡店成了這裡的小綠洲。小店主打精品咖啡、All day breakfast、Carbonara意粉以及蛋糕甜品。

小店是寵物友善餐廳，各位主人還能帶同毛小孩一同前往喔～

地址：屯門海榮路22號B3-A屯門中央廣場

營業時間：08:00-18:00



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3. 秋香To Autumn

秋香To Autumn是屯門區內有名的創意居酒屋，於青善街以及黃金海岸商場均設有分店。日韓居酒屋以「唐伯虎點秋香」為主題，裝修別緻，打卡一流，每逢週末假日都會出現大排長龍既情況！

主打新派煲仔飯．串燒．創意料理，亦係一個專飲威士忌同清酒既地方。秋香更有為女性而切既威士忌口味、推動女性品嚐威士忌既潮流。店內裝修非常別緻，並在牆上掛上唐伯虎名言：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」！

地址：屯門青山公路1號黃金海岸商場地下32號舖 / 屯門青善街康景花園26號

營業時間：黃金海岸分店 12:00 – 22:00 / 康景花園分店 12:00 – 16:30，18:00 – 22:00



4. Joy Food Lounge 聚福樓

Joy Food Lounge 聚福樓是屯門區內出名的Cafe，為屯門人必食名店！小店異國風十足，於室內坐及室外小花園有均設有座枱。出名的咖啡加上chill既環境既吸引唔少區外慕名而來，所以每逢週末假期都大排長龍！

地址：屯門青善街28號康景花園地下1號舖

營業時間：星期二至日 12:00 – 16:30，18:00 – 22:00



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