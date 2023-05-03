AEON優惠｜旅行用品展$9.9起 多款行李箱特價 芝士零食滿$30減$6

AEON即日至5月10日有「旅行用品展」，最平商跆低至$9.9起，多款旅行篋有特價最平$539起，不過部分旅行用品在指定分店才可以買到，大家留意店內海報。另外，今星期「周三新鮮日優惠」，可以搶購$3零食，各樣朱古力及芝士零食減價。準備旅行的朋友一併看看有沒有心水貨品啦！



AEON優惠｜旅遊用品大平賣$9.9起

AEON正舉行「旅行用品展」與「服裝清貨大割引」，多款行李箱、旅行袋及服飾正進行特價，準備去旅行的朋友，不妨抽空逛逛，注意有部分行李篋款、水樽、保溫杯等只在指定分店發售。其他旅行個人護理產品，如卸妝濕紙巾（$9.9/買一送一）、洗髮及沐浴露旅行套裝（$20）、旅行USB充電器等則未見有店舖限定。此外，網店同步有旅遊商品做特價。

（圖片來源︰Aeon官網）

此外，網店同步有旅遊商品做特價，

AEON荔枝角的分店1樓「旅行用品展」。（圖片來源︰Aeon官方FB）

AEON荔枝角的分店正進行限定獨家優惠，精選指定貨品全部以半價$6販售。而該分店的1樓亦正舉行「旅行用品展」與「服裝清貨大割引」，過百款行李箱、旅行袋及服飾正進行特價，準備去旅行的朋友，不妨抽空到荔枝角分店逛逛，增加節省旅費的機會。

而AEON荔枝角店1樓除了有「旅行用品展」，還有「服裝清貨大割引」、「Living Plaza開倉大特賣」，過百款貨品包括男仕服裝、女仕服飾、兒童服裝超特價發售。Living Plaza精選指定貨品全部半價賣$6。

至於，每星期的「周三新鮮日」繼續有多款產品減價，零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過50款商品有優惠，朱古力及芝士零食於今個星期更有特別優惠，例如5月3日至15日期間買指定芝士零食滿$30 即減$6；朱古力零食，包括朱古力餅、朱古力蛋糕、朱古力球等於「周三新鮮日」劃一以$10發售。

中國富士蘋果、百褔蒸煮豆腐、亨氏茄汁亦只售$5！還有低至$3的商品，包括楊協成清涼爽、馬蹄爽及精益珍的沙琪瑪（「馬仔」）。

（圖片來源：AEON）

多種海產亦正以優惠價發售，急凍墨魚仔及挪威煙三文魚僅分別售$20及$42。最後，全場電腦、顯示屏、打印機、床上用品、大型木器傢俬、沙發等亦有95折。

（圖片來源：AEON）

AEON 周三新鮮日

時間：5月2日（星期二）18:00 至5月3日（星期三）



部份參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*部份優惠只適用於指定分店。

