郵輪優惠｜香港去台灣4日3夜郵輪人均$363起！仲有得任食+娛樂

郵輪優惠隨著疫情緩和而來了！KKday推出快閃優惠，現在只要登入其網上訂購平台，即能以優惠價預約乘搭穿梭於香港與台灣之間的「名勝世界壹號」。4日3夜航程的人均房價由約$363起，還可以享用船上的免費餐廳以及多個娛樂設施！

郵輪優惠｜香港-台灣郵輪優惠！4日3夜航程人均$363起 包餐飲娛樂

全亞太地區航速最快的郵輪「名勝世界壹號」之客房目前正已優惠價發售。最平人均僅需$363，便可以體驗這艘具意大利設計風格、可接載近2,000位乘客的國際郵輪。

（圖片來源：旅遊發展局）

現凡登入KKday平台，便能以優惠價訂購「名勝世界壹號」的內側客房、海景客房、露台客房及皇宮套房。大家可按需要選擇入住4日3夜或3日2夜，最多可4人一房。內側客房3日2夜的2人房價由$2,176起，人均$544起；而最值得使用的為內側客房4日3夜4人優惠，房價為$4,364，人均每晚只需約$363起，相約朋友一起乘船更划算！

海景客房的視野開揚（圖片來源：KKday）

4日3夜的航班逢星期日開出，「名勝世界壹號」會由香港駛往台灣高雄市，再在澎湖縣停靠後返回香港，大家可以在船程之間到訪高雄與澎湖的風景名勝、文化資源，而3日2夜的航班則逢星期三開出，由香港來往高雄，不停靠澎湖。

在前往高雄、澎湖及回港期間，大家在「名勝世界壹號」上，可以享用各間免費餐廳提供的餐點，包括中、西美食以及燒烤食品等，亦可以大玩多項娛樂設施，包括意大利風格泳池、滑水梯、VR探索館、兒童遊樂室等，也可以觀賞電影與樂隊演出。

要謹記，進入台灣前要申請「入台證」。而更多優惠的資訊，可瀏覽KKday的相關優惠頁面https://www.kkday.com/zh-hk/product/138804。