機場交通優惠8大｜機場快綫低至$25／巴士半價／市區入機場+亞博

機場交通優惠一覽！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合由香港市區前往赤鱲角機場的8大交通優惠，除了城巴有優惠外，還有港鐵最新的機場快綫優惠，無論是去旅行、即日來回機場的送機人士，及到亞博睇Show的朋友也可參考！



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香港市區前往赤鱲角機場有多項交通優惠。（鍾偉德攝）

香港市區前往赤鱲角機場有多項交通優惠，適用於多條機場巴士路線與機場快綫，從本港18區任何一區前往機場，都可以用得到！

香港市區入機場交通優惠｜巴士

香港市區入機場交通優惠【1】城巴──即日來回半價優惠

使用八達通或電子支付工具乘搭城巴機場快線，可享即日來回機場及市區的優惠車費，比購買兩張單程票更划算。以路線A10為例，全程車資為$49.7，來回則需要$99.4，而回程優惠車票售價為$24.9，即可節省$24.8。

👉🏻 城巴機場快線優惠車費一覽

城巴提供不同優惠予機場快線（A線）的乘客。（圖片授權：城巴）

香港市區入機場交通優惠【2】城巴──1程免費 / 優惠轉乘其他指定路線

乘搭指定巴士線，再轉乘機場巴士前往機場，可享回贈首程車費。優惠只適用於使用八達通或指定電子支付工具（如信用卡）的乘客，亦須於限時內使用。轉乘優惠的詳情可參閱城巴官方網站查詢。

巴士轉乘計劃詳情

香港市區入機場交通優惠｜港鐵機場快綫

港鐵推出機場快綫限時優惠。當中包括「機場快綫團體票」、「機場快綫的士轉乘優惠」、「機場快綫早晨專綫服務」及「機場快綫樂悠咭半價優惠」等。

香港市區入機場交通優惠【3】港鐵機場快綫──團體票53折

由即日至2026年8月31日，不論2人、3人或4人同行，只需一同前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）購買單程團體票，即可以每人低至$42.5的優惠價（原價$80起），即53折，乘搭機場快綫往返機場站及指定車站（香港、九龍或青衣站）。

機場快綫團體票 路線 原價 2人行 3人行 4人行 香港 - 機場 $120 $170／每位平均$85 $230／每位平均$76.7 $280／每位平均$70 九龍 - 機場 $105 $150／每位平均$75 $210／每位平均$70 $250／每位平均$62.5 青衣 - 機場 $73 $100／每位平均$50 $140／每位平均$46.7 $170／每位平均$42.5

香港市區入機場交通優惠【4】港鐵機場快綫──的士轉乘半價

由即日至2026年9月11日，只要憑$50或以上之即日的士收據或憑證，於機場快綫香港站、九龍站或青衣站之客務中心辦理手續，即享機場快綫八達通車費半價優惠。

香港市區入機場交通優惠【5】港鐵機場快綫──指定時段優惠價$25

乘客於星期一至六早上7時至10時（公眾假期除外），持有效八達通，並使用「機場快綫早晨專綫服務」專用閘機，可以優惠價$25，乘搭機場快綫由九龍站或青衣站前往香港站。

港鐵推出機場快綫限時優惠。（鍾偉德 攝）

香港市區入機場交通優惠【6】港鐵機場快綫──樂悠咭半價優惠

由即日至2026年5月3日，60歲或以上持有效樂悠咭的乘客更可享八達通車費半價優惠，乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場，售價低至$36.5。

機場快綫樂悠咭半價優惠 車站 樂悠咭優惠 香港站 $60 九龍站 $52.5 青衣站 $36.5

香港市區入機場交通優惠【7】港鐵機場快綫──即日回程免費優惠

乘客可於機場快綫站內之客務中心或售票機購買成人／小童即日來回票，或以同一張八達通，於同日往返機場快綫香港站、九龍站或青衣站及機場站，即可享回程免費優惠。

香港市區入機場交通優惠【8】港鐵機場快綫──免費港鐵接駁服務

乘客只須以同一張八達通，在1小時內於香港站、九龍站或青衣站轉乘至機場快綫／任何港鐵站（輕鐵、港鐵巴士及東鐵綫頭等除外），並於轉乘期間八達通的交易記錄不超過9次，即可享免費港鐵接駁服務。如乘客先乘搭港鐵再轉乘機場快綫，免費優惠則適用於較低車費之車程；如途經尖沙咀／尖東站轉綫，必須於30分鐘內完成。

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