淘寶晾被神器！港媽勁讚¥18螺旋式衣架　蚊香型晾被慳位又易乾

淘寶晾被神器推介！香港地方淺窄，晾曬床單、被等大件衣物，不時令人相當頭痛。最近有港媽分享，她於淘寶購入一款18蚊人仔的晾被神器，衣架設計為螺旋式，可以將大件衣物分隔式晾掛起來，大讚慳位又易乾。



港媽讚¥18淘寶晾被神器

最近有港媽在Facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，指其經淘寶購入一款螺旋式衣架，售價¥17.9元人民幣，形容衣架「似蚊香形狀，曬被好慳位，係有少少重，不過幾方便」，並且大讚好用！

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（圖片來源：FB@淘寶開心share）

螺旋式衣架設計 蚊香型晾被好慳位

從相片中可見，該款晾被神器主要是以螺旋型設計的衣架，材質為不銹鋼，只要將大型床單、大被等可套上衣架，便可以全方位晾曬相關衣物，最重要是不佔空間，而且有一定重量，不會輕易被吹跌，頗為實用，目前淘寶商家官網同樣售¥17.9元人民幣。

網民留言︰中間難乾、加風扇用

貼文一出引來大批網民留言。有不少曾經用過的網民表示，該款衣架「好難用」，並指最終只能丟棄，認為最大問題是「中間好難乾」；話雖如此，都有網民認為衣架好用，「我覺得張被放好啲，重疊位少啲，呢個嘢係幾好用」、「空氣對流原理覺得好快乾」、「住村晾喺花園好快乾」，部分人則建議可以配合烘乾機或風扇使用。

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晾曬步驟如下：