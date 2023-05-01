12蚊店腳貼推介！去濕腳貼未必要去藥妝店先買到，最近有網民於12蚊店發現一款好用的去濕腳貼，使用後不但沒有黐𣲷𣲷之餘，而且覺得雙腿變輕，大讚好有效果。不過腳貼提供不同味道，部分用後或會「成晚熱辣辣」，即看用家試用詳情！

12蚊店平價去濕腳貼生薑味排毒 網民讚有效：唔𣲷覺得對腳輕晒！

最近有網民在Facebook群組發帖分享，指早前於AEON旗下12蚊店Living Plaza發現一款去濕腳貼，自己前後嘗試了2款味，分別是生薑腳貼，及洋甘菊腳貼，形容腳貼效果相當了得！

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（圖片來源：FB@EK TY Yuen授權）

事主表示，自己開頭先試用生薑腳貼，主要標榜袪濕排毒等功能，指自己入睡前首次貼於腳底，坦言「嘩，成晚熱辣辣，開左冷氣都出晒汗，又熱醒，仲要發啲好緊張既夢」，並指尚有一包未開封，形容感覺「有啲驚」。

話雖如此，但事主未有嚇怕，繼續嘗試另一款洋甘菊腳貼。他指出，繼上次用薑味「搞到太行血」，睡覺時不斷發夢，直言影響睡眠，不過轉用洋甘菊腳貼後，反而「訓（瞓）得好好。果然温和啲，尋晚訓得好好，到朝早搣走佢洗腳個時，發覺唔係太多痴立立野，唔知係我唔太濕定佢唔夠祛濕呢？不過對腳就覺得輕晒，對拖鞋都鬆左咁，感覺幾好。」

貼文一出隨即吸引大批網民讚好。不少用過的網民均表示好用，認為有效去濕，「 我試過唔記得踩到成腳板同地都濕」、「我勁濕，朝早漏哂出黎」，都有網民表示去濕但「無野痴笠笠」、「有用開，未試過漏出嚟」；有部分網民就認為，始終覺得和田腳貼會比較好用，想去濕的朋友不妨留意下！