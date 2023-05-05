下午茶優惠︳灣仔純素海景餐廳JAJA　買1送1歎十款鹹甜點$96位

下午茶優惠！灣仔有一間純素海景餐廳，近來推出買1送1瑰麗花語下午茶優惠，最平人均只需$96起，即可吃到10款精緻的鹹甜美點。此外，餐廳亦設有9折預訂時尚派對4人、6人8道菜的晚市套餐優惠，加上超打卡的粉紅裝潢，最適合愛拍照及「素」人造訪。



JAJA下午茶買一送一人均$96

位於灣仔藝術中心的「JAJA」，主打夢幻的粉紅裝潢，處處都是打卡位。餐廳名字「JAJA」，在西班牙文解作「哈哈」，旨在女生置身風格夢幻的環境，快快樂樂地享用滋味素食！

餐廳佈置（尹嘉蔚攝）

餐廳最近推出「瑰麗花語下午茶套餐」，並分別設有買一送一，以及85折優惠。瑰麗花語下午茶套餐每組可供2人享用，透過kkday預訂可享有買1組送1組優惠，４人同行，低至人均$96！此外，如只想與閏密二人歎下午茶，透過Kkday預訂有85折優惠，人均$163。

瑰麗花語下午茶非常豐富，共有十款鹹甜美點，當中包括素吞拿魚牛角包、素菜蛋派、牛油果藜麥酥盒、韓式紅菜頭飯卷等鹹點，以及玫瑰曲奇條、玫瑰忌廉泡芙、巴斯克芝士蛋糕、玫瑰荔枝啫喱配伯爵茶奶凍、紅桑子朱古力蛋糕等甜點，還附送即焗玫瑰紅菜頭英式鬆餅配士多啤梨果醬及意大利奶油忌廉，非常抵食！

餐廳佈置（尹嘉蔚攝）

9折平食8道菜晚餐 人均$160

JAJA白晝看上去較甜蜜少女風，夜晚加上燈光影響，帶點嘉年華會的氛圍，不論日夜也非常打卡！無瑕嘗下午茶，JAJA還備有4人同行的8道菜晚餐，可享受頭盤小吃、主菜及配菜，透過kkday預訂有9折優惠，平均人均$159.5，較同類的灣仔素食餐廳平，值得一試！

JAJA 8道菜晚市套餐

頭盤小吃︰煙燻粟米條配燒烤素蛋黃醬、丁方西瓜配車厘茄及意大利黑醋

主菜︰提生糙米壽司拼盤、蕃茄羅勒水牛芝士薄餅、台式滷肉飯、牛肝菌蝴蝶麵

配菜︰炸蕃薯條、香草牛油炒野菌



瑰麗花語下午茶優惠

買1送1優惠價：$383/2組，4人同行，平均$95.8/位

85折優惠價：$326/組，２人同行，平均$163/位

*原價：$383



8道菜晚市套餐優惠

9折優惠：$638/組，4人同行，平均$159.5/位

*原價：$702/組

（以上價錢均包加一服務費）

預訂網址：請按此



JAJA

地址︰灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

查詢︰28773999

