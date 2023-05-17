開倉優惠｜尖沙咀波鞋服飾低至2折　Adidas/Nike/Vans癲價$50起！

尖沙咀開倉優惠！尖沙咀最新又有開倉優惠，逾20大波鞋及運動服飾品牌舉行限時開倉減價，當中包括Nike、Adidas、New Balance、Vans、Converse等人氣商品，以2折起發售，最平$50可以入手。即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情。

尖沙咀波鞋+服飾開倉減價2折起

尖沙咀海港城舉行開倉優惠，馬拉松便服及運動名牌開倉商品，涵蓋逾20大波鞋及運動服飾品牌，包括Nike、Adidas、New Balance、Puma、Vans、Columbia、Converse、Teva、Keen等，以2折起發售，其中更涵蓋各款運動服飾及配件，最平$50就可以買到。

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其中包括多款熱賣波鞋，例如韓國人氣「餅乾鞋」品牌Stare平底鞋，折後僅$100就可以買到；New Balance人氣拖鞋僅售$150；Vans經典款休閒鞋亦以優惠價$300出售，認真好抵！此外，多款精選波鞋如Adidas、Converse布鞋、Columbia行山鞋、Dr. Martens皮靴等鞋款亦減價，最平見$700起。

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除此之外，多款男女服飾亦做減價，其中包括運動內衣、T恤、外套、褲款等，最平$50有交易。同場更有多款配件及用品，例如The North Face斜揹袋、Fjallraven Kanken書包、卡套、運動瑜珈墊等亦減價。

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尖沙咀開倉優惠由即日起至5月22日舉行，時間為上午11時至下午9時，於海港城展銷集 Harbour City Bazaar舉行，有興趣記得把握機會。

尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：2023年5月17日至5月22日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

優惠詳情：精選貨品3件額外7折、2件額外8折

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

