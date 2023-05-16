UNIQLO優惠｜春夏大減價低至$19　男女短袖T恤、內衣、牛仔褲劈價

UNIQLO有最新優惠！UNIQLO推出春夏大減價$19起，超過300款精選男女裝服飾，包括上衣、外套、裙款、褲款、運動服飾、居家服飾、內衣褲等減價低至$19，大家記得趁優惠看看有無心水服飾。



UNIQLO男女裝服飾低至$19

人氣品牌UNIQLO推出大減價，由即日起，超過300款精選男女裝、童裝服飾限時激減，包括有上衣、外套、裙款、褲款、運動服飾、居家服、內衣褲等，最平$19就可以入手，認真抵買！

（圖片來源：UNIQLO）

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UNIQLO女裝包括T-shirt、長裙…

UNIQLO優惠女裝低至$19起！多款女裝劈價發售，包括基本款短袖T-shirt、長裙、牛仔褲、休閒寬褲、衛衣、居家服、內衣褲等，最平$19就買到，連身裙、外套等都有優惠。

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UNIQLO男裝包括運動服飾、牛仔褲…

除了女裝之外，多款UNIQLO男裝服飾都有減價，包括淨色或印花短袖T-shirt、聯乘款T-shirt、牛仔褲、外套、運動服飾、衛衣、襪子、內褲等，勁劈低至$19。部分款式僅限指定分店，大家有興趣的也不要錯過。

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UNIQLO春夏優惠 詳情

推廣日期：即日起至另行通知

推廣地點：UNIQLO門市、官網

*詳情請至官網查詢。

