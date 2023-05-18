12蚊店︳背心刺繡手袋引網民怒笑　驟眼以為垃圾膠袋笑似性感內衣

12蚊店貨品種類五花八門，最近就有一款刺繡袋於網上掀起熱議！有網民分享早前購入一款刺繡袋的相片，大讚非常好看及易襯，不過該袋款以背心為造型設計，透明感十足，有網民一度以為是垃圾膠袋，更笑言質地似性感內衣。



背心刺繡網袋 網民覺得似性感內衣褲

最近有網民於Facebook群組「12蚊店關注組」發帖分享，在12蚊店DAISO Japan旺角旗艦店內，日本人氣300円品牌「THREEPPY」購買了一款設計獨特的背心刺繡手袋。

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（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

從相片中可見，該網袋分別設有黑、白2款顏色，袋上有少量通花刺繡，並且帶有透明感，驟看非常顯眼。樓主表示︰「Threeppy返左好多新款袋，呢款絲網袋既款好靚，又可能當手袋咁用」，隨即就買來使用。

（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

貼文一出就引來不少網民留言，有網民表示「有d似性感內衣，尤其掛係架果陣」、「好似阿婆底褲」，更有人認為背心外形如塑膠袋非常相似，並指感覺好容易會穿。樓主表示，「都ok（不錯）嘅，我裝水樽銀包電話，放多枝飲品都得，不過啲車邊位易斷線」、形容「其實似柔軟版筆袋質地」；都有網民認為款式與francfranc幾乎一模一樣。

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不過，都有網民覺得該刺繡花袋其實不錯，「我係日本買左嚟用買個刻覺得好靚，仲見到好多架妹買」、「我都覺得好靚，不過我比較鍾意白色多啲」、「去旅行見好多日本人用」，認真是各花入各眼。

然而，除了此款背心袋，有網民亦買到其他款式（方型包包），袋上繡滿小白花，並配有長揹帶，簡約又好看。該樓主表示，Threeppy袋款目前以6折出售，「早幾日即刻入手呢個袋，一直都想買等緊有折，折後$23.4」，大家有興趣不妨買個襯衫。