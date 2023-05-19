尖沙咀美食｜人氣昭和洋食屋尖沙咀開店 2日免費派雪糕6口味任選
撰文：西米Lu
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人氣昭和風洋食屋再開新店，一連兩日免費送意大利雪糕，更有多達6種口味可以選擇，包括朱古力、薄荷碎朱古力、開心果雪葩等，即睇地址及優惠詳情！
人氣洋食屋再開分店 新張免費送Gelato
人氣昭和風洋食屋「喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten」全新分店登陸尖沙咀，為慶祝新店開幕，餐廳更會在5月20日及21日免費派雪糕！
只要在5月20日及5月21日中午12時至下午4時，前往尖沙咀「喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten」分店，並追蹤餐廳的Instagram帳號（Instagram@choubo_kissaten），即送免費Gelato一杯，數量有限，先到先得！
今次更有6種雪糕口味可供選擇，包括朱古力、薄荷碎朱古力、楓葉合桃、海鹽焦糖、開心果雪葩及咖啡，有興趣的朋友不要錯過了。
尖沙咀分店裝修以深木色為主調，充滿濃厚復古氣息；餐廳主打各式和風洋食，包括招牌日式紅酒燉牛肉蛋包飯、南蠻塔塔醬日式炸豬扒飯、南蠻炸雞、月見雞皮餃子等，而甜品方面則有非常適合打卡的日式布甸及伯爵茶戚風蛋糕。
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喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten 免費派雪糕 詳情
活動日期：2023年5月20至21日
派發時間：12:00-16:00
喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten（尖沙咀店）
地址：尖沙咀K11 Art Mall 1樓117-118舖
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