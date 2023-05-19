HOKA開倉優惠波鞋低至1折！行山鞋/男女跑鞋$500起附開倉日期地址

HOKA開倉優惠！HOKA最新又再推出開倉優惠，多款男女裝跑鞋、HOKA行山鞋等人氣鞋款大劈價，以低至1折發售，最平$500起就可以入手HOKA。另外Fjallraven Kanken狐狸袋背囊亦做優惠。



HOKA開倉 男女裝跑鞋、HOKA行山鞋$500起

HOKA開倉優惠繼續「停不了」，早前風靡全城的法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE，人氣持續不斷，最新於銅鑼灣再推出開倉減價。時代廣場展銷集最近舉辦開倉，逾40大運動及流行服飾品牌低至1折發售，蓋多款人氣HOKA跑鞋、行山鞋等鞋款。

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開倉優惠包括多款HOKA男女裝跑鞋，售價低至$800一對，$1200買2對，認真超抵！另外更有HOKA Sample鞋款，劈價至$500一對，但數量有限，售完即止。

▼HOKA男女裝跑鞋款▼

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除了跑鞋，今次亦難得有少量HOKA BOOT鞋款，售價為$1,000一對，方便戶外及行山運動，同樣大受歡迎！

▼HOKA BOOT鞋款▼

此外，同場更有Fjallraven Kanken狐狸袋背囊書包優惠，全新書包每個僅售$400，另外亦有少量Kanken Sample狐狸袋款每個售$350，同樣超抵！另外Columbia、Converse、New Balance、Reebok、Champion等商品都有開倉減價，最平$50可以入手了！

▼Fjallraven Kanken狐狸袋款▼

鑼灣開倉優惠由即日起至5月22日舉行，時間為上午11時至下午9時，於銅鑼灣時代廣場舉行，有興趣的記得不要錯過！

HOKA開倉｜Times Square Bazaar 時代廣場展銷集開倉優惠 詳情

日期：即日起至5月22日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓

優惠詳情：精選貨品3件額外7折、2件額外8折

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

