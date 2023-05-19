全新布甸狗/Sanrio Little Twin Stars手機八達通卡面　3步設定！

全新Sanrio八達通卡面！Sanrio最新推出布甸狗及Little Twin Stars八達通卡面，2款卡面均帶有動畫效果，只需簡單3個步驟，就可以設定或更改專屬卡面，即看八達通卡面教學詳情。



布甸狗/Little Twin Stars八達通卡面登場

八達通繼早前推出Hello Kitty及Minna no Tabo大口仔等Sanrio系列卡面，最近又再推出人氣角色Pompompurin布甸狗，及Little Twin Stars八達通卡面。2款卡面均帶有動畫效果，而且可以隨時轉換，只需簡單3個步驟就可以使用。

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▼設定/更換機八達通卡面3個步驟▼

【1】自選你的卡面：進入八達通App內的「八達通卡面商店」，即可從多款不同風格的設計中挑選你心儀的卡面，每張$10。

（圖片來源：八達通）

【2】套用你的卡面：已挑選的卡面可即時套用於手機八達通， 每一次支付交通及零售消費時均會顯示。

（圖片來源：八達通）

【3】更換你的卡面：可於「我的卡面」欣賞你所有的卡面收藏，並可隨時轉換。

（圖片來源：八達通）

自選八達通卡面功能只適用於八達通在iPhone及Apple Watch的成人及個人八達通。凡以手機八達通付款，Sanrio角色就會一「嘟」即現，更會有動畫效果呈現。大家有興趣不要錯過！