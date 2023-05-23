Shake Shack優惠︳水牛城辣雞堡買一送一　1日限定附換領連結

Shake Shack水牛城辣雞堡買一送一優惠，5月28日中午12時至晚上8時，食客憑電子優惠卷，在全港任何一間 Shake Shack 換取。



除了招牌芝士牛肉漢堡及扭紋薯條之外，Shake Shack水牛城辣雞堡（原價$63）一向受食客捧場，脆雞胸或雞腿肉併甜辣濃厚水牛城風味醬汁，再淋上秘製牧場醬，清爽醃青瓜、生菜將味道完美平衡，特製薯仔麵包口感鬆軟，叫人一試難忘。為慶祝5月28號國際漢堡日，Shake Shack與眾同樂，分享水牛城辣雞堡買一送一優惠。

（圖片來源︰Shake Shack）

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記者曾訪問Shake Shack總裁Randy Garutti，Randy分享到，來Shake Shack 的客人，他提議要試試經典的ShackBurger®、扭紋薯條、Black & white shake（朱古力呍呢拿奶昔)和鮮製檸檬水。

不過，現代大眾講究健康，快餐食物似乎太「邪惡」，如何在追求健康及快餐食品的天秤上取得平衡？Randy坦承漢堡包、熱狗、薯條和奶昔看來「邪惡」，但如果天天都吃芝士牛肉漢堡作例子的話，那更需要一份「不馬虎」的漢堡包，無添加化學物質的天然食材，不單為自身的健康着想，也是為了食品安全的考量。