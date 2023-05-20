麥當勞優惠券29大優惠｜$1大可樂回歸、$35巨無霸餐、$19脆香雞翼

麥當勞優惠券29大優惠！麥當勞又有新一批優惠，今期抵食之選繼續有麥炸雞系列、下午茶等優惠之餘，更加重新推出$1大可樂。另外更有$35歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐，認真好抵，即睇麥當勞優惠券詳情。



麥當勞優惠$1大可樂回歸

麥當勞優惠券最新推出29大麥當勞優惠券和McCafe優惠券，可於全日不同時段使用。今期麥當勞優惠驚喜推出$1無糖大可樂。

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（圖片來源：麥當勞）

$35巨無霸套餐

此外，由5月22日（周一）起，麥當勞推出多款巨無霸系列優惠，更可以同步參與「Big Mac Big Heart」捐款活動。麥當勞App用戶只需使用「$35 巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$48 巨無霸四道菜套餐（配原味麥炸雞 1 件）」電子優惠券，香港麥當勞就會捐出$1，支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

下午茶套最平$19起

至於最抵食首選為下午茶套餐優惠，最平$19起，可以歎「脆香雞翼(2 件)配飲品」或「選購超值套餐減$3」。另外麥當勞優惠$21醒晨超值選優惠亦會繼續供應，同時會再次推出「$21新餐肉蛋漢堡配飲品」。

手調咖啡平均每杯$12.5

McCafe亦會繼續推出咖啡麥當勞優惠，McCafe亦會繼續推出咖啡麥當勞優惠，$100有8杯指定手調咖啡，平均每杯$12.5。在購買咖啡優惠券時，需要事先支付$20訂金，其後每次使用麥當勞優惠券時，只需付$10。

此外，今次麥當勞優惠亦包括$26 McCafe早餐，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配McCafe飲品，以及McCafé「燕麥朱古力或岩鹽焦糖燕麥咖啡減$3」。

麥麥送都有麥當勞優惠，凡訂購滿指定金額，免費送9件麥樂雞、2件麥炸雞或6件麥炸雞。

▼其他最新麥當勞優惠券如下▼

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麥當勞優惠詳情

優惠日期：2023年5月22日至5月28日

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

