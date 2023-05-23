牛涮鍋火鍋放題優惠｜任食頂級牛胸腹　50款自助區美食人均$111起

牛涮鍋優惠全日低至7折！日式連鎖火鍋店牛涮鍋指定4間分店推出午市及晚市放題優惠，人均最平$111起就可以任點任食90分鐘，更歎到愛爾蘭牛胸腹等4款肉類，以及超過50款美食飲品，各位牛魔王要把握機會喇！



牛涮鍋優惠指定分店低至7折

日式連鎖火鍋店牛涮鍋推出快閃優惠低至7折！由即日起逢星期一至四，在牛涮鍋指定分店兩位或以上惠顧90分鐘「愛爾蘭究極牛胸腹放題」，折後午市每位只需$110.6，而晚市每位$138.6起。

（圖片來源：MouMouClub 牛涮鍋）

「愛爾蘭究極牛胸腹放題」有任點任食愛爾蘭究極牛胸腹、美州胸腹肉、丹麥皇冠豚梅肉及美州特選雞腿肉，更可以無限添食50款自助區美食飲品，另加$20起升級至海鮮、$68任飲生啤及清酒，不妨約埋朋友慢慢歎！

牛涮鍋 90分鐘放題優惠

優惠日期：即日起至2023年6月1日

*優惠只適用於成人收費

*7折優惠需兩位或以上同行；1位惠顧不適用於此優惠

*另收加一服務費並按正價計算

*折扣不可與其他優惠同時使用（包括會員折扣）



優惠適用分店：

小西灣分店：香港小西灣藍灣廣場高層地下8B-10號

電話：3580 0088

粉嶺分店：新界粉嶺帝庭軒購物商場地下 6A 及 6B 號舖

電話：3461 9828

深水埗分店：九龍深水埗V Walk 2樓L2-116b號舖

電話：2628 9298

樂富分店：九龍樂富廣場B區1樓1208號舖

電話：3590 2622

