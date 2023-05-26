長洲太平清醮2023︳直擊飄色巡遊萬人空巷　冰心平安包5大素美食

長洲太平清醺2023！一年一度的太平清醮回來了，連同闊別了3年的飄色巡遊一併回歸，大家終於可以不強制帶口罩，好好感受節日氣氛。今次《01好食玩飛》記者專程到長洲，與大家分享太平清醺中的吃喝見聞。



甚麼是太平清醮？

太平清醮是長洲島居民每年農曆四月初八佛誕日舉辦的一項傳統祭祀活動。「醮」有感恩上天，祈求掃除瘟疫、吉祥平安的意思。 節慶期間，長洲會舉行多項中國戲曲表演、舞獅、舞麒麟、功夫表演、飄色會景巡遊及搶包山比賽等，屬香港少有的大規模傳統活動，所以每年也吸引大量港人或海外旅客慕名而來，此節慶更於2011年更被列入國家級非物質文化遺產名錄。

太平清醮主要慶典活動都集中在今天(26日）， 早上9點半有舞龍舞獅表演，下午2點至4點則是飄色會景巡遊， 晚上10時半起則是搶包山比賽。

長洲太平清醮5.26當日主要日程

飄色會景巡遊：1400 - 1600

搶包山決賽暨頒獎典禮：2300 - 0045 (5月27日)



12點半封路 亂坐椅子收$100

今早11點已入長洲，光在中環乘渡輪基本上已排逾半個鐘排，認真誇張！抵達後，記者立即飛奔到郭錦記買平安包，然後就到北社街，預備看飄色會景巡遊。整個巡禮以北社街作起點，途經新學街、中學路、新興後街等，再折返北社街終結。

活動雖寫2點開始，但基本上12點半已開始封路，在巡遊小巷兩旁圍起封帶，所以想看的朋友要快點霸定靚位！如果不想等，在路線沿途有大量椅子擺放，但坐下即收費$100，值唔值大家自己衡量。亦有居民向記者教路，可在開始點起尾隨巡遊隊伍，置身其中也可影靚相。

飄色巡遊（藍色）路線圖。（旅發局小冊子）

萬人空巷場景熱鬧 飄色扮相圍繞名人

久等一會，巡遊正式開始。每年飄色巡遊都有「小財爺」穿上特色服裝，成為花車的一部分！「小財爺」的扮演五花八門，由政治人物、警察、反渡輪加價工人、東京奧運金牌得主張家朗、游泳女將何詩蓓等，非常趣緻！疫情多年很久未試過感受熱鬧的節慶氣氛，天氣雖熱，但記者仍覺得非常值得！

全島唯一麥當勞 限定賣素漢堡

太平清醮早幾年是全島齋戒，連長洲島上唯一的麥當勞也不例外，只供應香菇包、薯條、蘋果批等無肉之食物。雖然在遊客意見下，現可賣齋又賣葷食，但如今麥當勞仍會在太平清醮期間維持賣素包的習慣，不過限量供應，售完即止。記者今次好好彩，買到最後一隻脆香素菇包，至於味道就正正常常，雖無特別，但買來應節挺不錯！

但在傳統上，打醮期間必需禁止殺生及進行齋戒，所以大部分長洲島上餐廳也響應齋戒，推出限定的素食菜單。今次同大家分享五大必食推介，如冰心平安包、 素饃饃、平安Tiramisu..... 雖然係素，但味道絕對不差！

1. 郭錦記餅店

郭錦記是長洲逾四十年歷史的老字號餅店，今年除了傳統的平安包，今年店家更新創冰心平安包！撕開冰心平安包，內裡的包著阿華田雪糕，香甜濃郁，解暑一流！

太平清醮美食推介【1】郭錦記餅店

地址： 長洲北社街46號G/F



2. 長洲鐵漢

在節慶期間，長洲鐵漢也推出純素的芝麻味脆脆平安包 $28及一系列蔬菜串燒。個人挺喜歡脆脆平安包，包皮好香口酥脆，內裡的餡料半流心，口感一流！至於蔬菜串燒則挺惹味，上有七味粉及微甜的燒汁，幾fresh！

（陳葦慈攝）

太平清醮美食推介【2】長洲鐵漢

地址：長洲新興街65號



3. Morocco's Restaurant

作為全島唯一的尼泊爾餐廳，Morocco's Restaurant也推出了純素的饃饃餃子，內有白蘿蔔絲及堅果，口感豐富。記者喜歡它帶微辣，在暑熱天氣好喚醒味蕾，好特別！

（陳葦慈攝）

太平清醮美食推介【3】Morocco's Restaurant

地址：長洲新興海旁街71號地下



4. 茶山

今年茶山聯同本地插畫師Ar yu攜手設計了一款以長洲太平清醮為主題的手工啤酒 「平安啤」，也是慶典的必試名物，以茉莉花同熱情果為基調，入口清新芳香，又有酸酸甜甜的味道，好適合女生飲用。

太平清醮美食推介【4】茶山

地址：長洲新興街45號



5. Summer & Autumn

除了包及啤酒，最令記者難忘還有Summer & Autumn的平安Tiramisu，內有意大利Mascarpone芝士、新鮮雞蛋及自家咖啡製作，芝士味和咖啡味好香濃，忌廉口感好軟滑，必要一試！

（陳葦慈攝）

太平清醮美食推介【5】Summer & Autumn

地址： 長洲新興街98號地下

