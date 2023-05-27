尖沙咀美食︳尖沙咀新Cafe LAB ZERO實試　推介芋泥刨冰/芝麻雪糕

尖沙咀美食、尖沙咀Cafe推介！天時暑熱，最適合吃冰涼的刨冰解暑。尖沙咀近來新開一間主打日式刨冰的Cafe「LAB ZERÕ」，一於實試實探新店，裝修不錯，天花掛有一朵朵自動升降的雲朵燈，邊食日式刨冰、黑芝麻雪糕、大阪燒…邊看雲朵燈升升降降，感覺超治癒！



雲朵燈下吃刨冰超解暑

新店「LAB ZERÕ」位於尖沙咀金巴利道，佔地過千呎別具空間感，旺中帶靜也不失為一個理想的休閒用餐處。記者份外喜歡店子的天花，吊着緩緩升降的雲朵燈，為灰泥色調的工業風空間添上可愛的生氣。

（圖片由記者提供）

打卡位多盡情任影

進入LAB ZERÕ，右側即有一個專門讓女生打卡的造景位，上有白色泡泡梳法、石春地、仙人掌及各式熱帶植物，這個位置基本上不坐客，客人拍照好了才慢慢進店用餐。個人覺得這點子不錯，輪流拍照，女生在這裡盡情影相也不怕尷尬，又不會因打卡而阻礙到正在用餐的人。至於用餐區，環境挺不錯，主要走黑白灰工業風，樓底高，座位闊，坐得舒服。

日本直送冰磚製刨冰 自家製配料豐富

日式刨冰講究水質及質感，為了呈現原汁原味的日本風味，LAB ZERÕ 的冰磚由日本直送到店中，連製冰機也是日本製造。這樣出來的刨冰，口感份外細膩綿密，不會有「插口」的刨冰感覺。此外，與傳統日式刨冰相比，LAB ZERÕ 的配料以人氣網店THE BAKERISM的蛋糕為靈感，例如THE BAKERISM的招牌蛋糕「香芋麻糬忌廉蛋糕」，延伸出「芋泥芋圓牛乳刨冰」，加上絕大部分配料都是自家製作，由內到外都誠意滿滿。

記者最愛芋泥芋圓牛乳刨冰

今次記者試了芋泥芋圓牛乳刨冰（$98）、草莓芝士蛋糕刨冰（$118）及宇治金時刨冰 （$98）。三款刨冰中，記者最愛芋泥芋圓牛乳刨冰，入面有一大舊綿滑的芋泥，加上煙煙韌韌的芋圓及芋泥忌廉，口感好豐富！草莓芝士蛋糕刨冰入面真的芝士蛋糕，掘開第一下是有點驚呆了，沒想到原來與刨冰兩隻味也幾夾，加上自家製草莓果醬及自家製奶醬，整體酸甜又消暑。至於宇治金時刨冰，內有宇治抹茶醬、紅豆、白玉及crumble，味道不錯，不過配搭「老正」，不算太有驚喜。

必嘗特濃黑芝麻雪糕！

除了刨冰，LAB ZERÕ 也備有一系列特色甜品，當中，記者大推特濃黑芝麻雪糕筒（$30），每一口也好像吃了一大匙芝麻般濃香，難得地口感還很順滑，似乎研磨的過程非常仔細。可麗露（$45）外層焦香有適度的脆口感，內裏軟糯煙韌兼備，甜度控制恰到好處，唯獨定價似乎有點進取。

大阪燒酸種麵包足料惹味！

鹹食方面，LAB ZERÕ 也選擇多多，酸種麵包、漢堡、意粉、全日早餐、小食等類別共有近 30 道菜式，其中不乏創意配搭或融入本地元素的，光是小食類的薯條，已有芝士咖喱和牛肉醬、辣肉腸等口味。主菜像大阪燒配料的酸種麵包（$153）、韓式 BBQ 辣豬肉漢堡（$118）、腐乳卡邦尼意粉（$118）均融入了亞洲美食元素。其中，記者至愛大阪燒酸種麵包，酸種麵包及天婦羅蝦，放耐了仍外脆內香！又有好大粒的珍寶帶子、滿滿蟹籽及大阪燒醬，好足料惹味！

整體咖啡幾好飲！Latte拉花好出色！（圖片由記者提供）

LAB ZERÕ

地址：尖沙咀金巴利道 68 號地下 B 舖

營業時間：12:00-20:00（試業中，營業時間往後可能有變）

