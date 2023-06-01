維他Vita限時8日免費派茶　檸檬茶蘋果紅茶共4味　附派發時間地點

維他Vita免費派茶，天時暑熱，少不了來一杯消暑飲品解熱！維他Vita由明日起出動「新鮮茶車」，限時8日駛往港九新界各區，免費派送4款新鮮茶，包括新鮮檸檬茶、蘋果紅茶、蜂蜜綠茶和蜜桃紅茶等4隻口味！想飲的朋友，記得留意派發時間及地點！



維他Vita 新鮮茶免費派

（圖片來源：維他官方Facebook）

新鮮茶車出巡時間及地點

Day1 日期：2/6|時間：12-7pm|地點：旺角西洋菜南街

Day2 日期：3/6|時間：12-7pm|地點：尖沙咀海防道

Day3 日期：22/6|時間：12-7pm|地點：沙田火車站（A4出口）

Day4 日期：24/6|時間：12-7pm|地點：旺角西洋菜南街

Day5 日期：15/7|時間：12-7pm|地點：尖沙咀海防道

Day6 日期：16/7|時間：12-7pm|地點：旺角朗豪坊(SaSa門口)

Day7 日期：22/7|時間：12-7pm|地點：葵涌廣場(商場門口地鐵站方向）

Day8 日期：23/7|時間：12-7pm|地點：銅鑼灣行人專用區(銅鑼灣地帶對出)



維他Vita4款新鮮茶各有特色，檸檬茶清爽解膩，蘋果紅茶充滿馥郁果香，蜂蜜綠茶散發淡淡茉莉花香，蜜桃紅茶則溢著鮮桃的清甜香氣，由真茶和真果汁冷泡而成，零色素零防腐劑，低糖健康。