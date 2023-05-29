天仁茗茶優惠｜指定茶飲每杯減$4 即日至4/6！ 913茶王等4款指定

天仁茗茶優惠！由即日起至6月4日，指定分店推出限時茶飲優惠，包括913茶王等4款招牌茶飲，惠顧每杯即減$4，喜愛茶飲的朋友，即了解優惠詳情，以抵價歎大杯茶飲啦！



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香港天仁茗茶由即日起至6月4日，到指定天仁茗茶分店購買913茶王、冰茉香梅茶、仙草奶綠及鮮奶茶，均可享每杯減$4優惠。其中，919系列的屬重度焙火，茶味屬沉香及相對913系列較濃，喜歡濃味茶飲的朋友不可錯過。

（圖片來源：官方Facebook）

天仁茗茶減$4限時茶飲優惠

日期：即日起至6月4日



指定茶飲：

冰茉香梅茶（中杯/大杯）

冰/熱 仙草奶綠（中杯/大杯）

冰/熱 913茶王（中杯/大杯）

冰/熱 鮮奶茶（中杯/大杯）



指定分店：

香港銅鑼灣告士打道280號L4-03舖

香港柴灣新翠商場1樓103-104號舖

香港杏花邨杏花新城G55A號鋪

香港東區太古城太古城道18號太古城中心144室L110C舖

九龍將軍澳新都城二期2樓2038號舖

九龍將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F01號舖

九龍藍田啟田商場地下2號舖

九龍大角咀新九龍廣場地下027號舖

新界大埔安邦路8及10號大埔超級城A區2樓 050-051號舖

新界太和廣場1樓202號舖

新界粉嶺新運路33號粉嶺中心1樓201號舖

